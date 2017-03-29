KPSS'den 60 Puan Alanların Dikkatine

Türkiye Belediyeler Birliği 'Kadrolu Personel Statüsü' 'nde personel alımı yapacak. Alım için başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor.

TBB Dolgun Maaşla Kadrolu Personel Alımı Yapacak! 'Başvuruları Sürüyor'

Türkiye Belediyeler Birliği'nin sürekli işçi statüsünde personel alımı yapacağına ilişkin bilgilendirmeyi daha önce siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşmıştık. İlgili alım için daha önce Resmi Gazete'den, Devlet Personel Başkanlığı'ndan ve TBB resmi sitesinden bilgilendirmeler yapıldı.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPIYOR?

TBB tarafından yayımlanan duyuruda kurumun Bilgi Güvenlik Uzmanı, Tercüman (Arapça), Yazılım Mühendisi, Web Tasarım Uzmanı , Uzman Unvanları için toplamda 20 kişi alacağı belirtilmişti. Başvuruda bulunacak adayların her bir pozisyon için belirtilen özel şartları taşıması ve KPSS'den en az 60 puan ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.

BAŞVURULAR 31 MART TARİHİNE KADAR İŞKUR ÜZERİNDEN

Başvuru işlemleri 31 Mart 2017 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Başvurular KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecek ve adaylar sınava tabii tutulacak.