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KTO'dan Kadın Girişimcilere İftar

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde iftarda buluştu.

KTO'dan Kadın Girişimcilere İftar

20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:02

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Kocaeli  kadın girişimciler icra kurulu Başkan Yardımcısı Fatoş Durak, icra kurul üyeleri Ayşe Hacet Aşar, Ebru Korkmaz ve Hazel Uzun’un ev sahipliği  ve Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar’ın katılımı ile gerçekleştirilen iftar programında girişimci kadınlar buluştu.

KARTVİZİT DEĞİŞİMİ YAPILDI

İftar programından önce toplantının düzenlendiği programında kadın girişimcilerin birbirlerini daha yakından tanıması, iş birliklerinin geliştirilmesi ve kaynaşmanın sağlanması için kartvizit değişimi yapıldı. İftar Programında konuşan kadın girişimciler kurulu başkanı Dilek Çınar ev sahipliğinden dolayı Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve Körfez Ticaret Odası kadın girişimcilerine teşekkürlerini sunarken ‘’ Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu olarak sizlerle görev süremiz içinde çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Amacımız girişimci kadın sayısını arttırarak üretimde kadın istihdamını arttırmak olacak.

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