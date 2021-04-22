Mutlu Şehir Kocaeli ve Gençlerimiz

Pandemi vebası dünyayı yaşanmaz hale getirdi. Hiçbir şey eskisi gibi değil, veba salgını mutluluk ve huzurumuzu bozdu. Hiç kimse geleceğinden emin değil, özellikle de gençlerimiz…

Pandemi en çok gençlerimizi vurdu, başta eğitim sistemi olmak üzere gençlerimiz büyük sorun ve kayıplar yaşıyor.

Devlet ve millet olarak geleceğimizin teminatı gençlerimize sahip çıkmak için seferberlik ilan etmeliyiz. Gençlerimizi öncelikle mutlu etmeliyiz, çünkü mutlu olan gençler başarılı olur…

Gençlerimize mutlu olmanın yollarını öğretmeli ve onlara mutluluğun yolunu öğretmek için öncelikle bilgi sahibi olmaları gerektiğini kabul ettirmeliyiz.

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İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir…

2021 Yunus Emre Yılı, asırlar önce Yunus Emre’nin söylediği ‘İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir’ sözü mutluluğunda anahtarıdır.

1150 yıl önce dünyaya gelen Farabi, mutluğun yolunun bilgi sahibi olmaktan geçtiğini söylüyor ve mutluluk yolundan Türkistan’dan, Bağdat ve Şam’a gelerek mutluluk ve huzuru arıyor.

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Kocaeli mutlu mu?

Önceki gün, önemli siyasilerin ve belediye başkanlarının katıldığı bir toplantıda, gençler ve Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar için öncelikle Kocaeli’yi tanıtmamız gerektiğini belirttim. Kocaeli’yi tanıma ve tanıtma kampanyası düzenlemeleri gerektiğinin üzerinde durdum ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanıp basılan ‘Şehrimiz Kocaeli’ adlı ders kitabının başta tüm öğrenciler, öğretmenler olmak üzere tüm Kocaeli halkının okuması ve öğrenmesi için internet ortamına aktarılması ve okuyarak Kocaeli’yi tanımalarını sağlamalıyız.

‘Mutlu Şehir Kocaeli’ sloganının sahibi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan, Farabi ile ilgili, Farabi’nin mutlu insan ve mutlu şehir ilkelerini tanıtıp anlatan kültürel etkinlikler yapmasını istiyor ve bekliyoruz.

Hayatını erdemli, bilge ve mutlu olmanın yolunu bulmaya adayan Farabi’yi, doğumunun 1150. yılında rahmetle anıyor, Farabi’nin dünyaya geldiği Kazakistan, Türkistan Otrar Farab şehri ile ilgili www.iktav.com olarak hazırladığımız Farabi Belgeseli ile sizleri baş başa bırakıyoruz . https://m.youtube.com/watch?v=iHG4iRTgk7c

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Başkan Büyükakın’ın Seçim Beyannamesi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bey’in seçim beyannamesi ile ilgili seçim öncesi yazdığım makalemden bir bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum...

‘’Tahir Bey’in akademisyen kişiliği projelere yansımış durumda. Kırsal kalkınma, trafik sorununa çözüm, kültür ve turizm değerlerinin ön plana çıkarılması ve bu konuların birer ana başlık halinde sunulması da bunun en güzel göstergesi oldu. Kocaeli’yi değerleriyle yükseltmeyi amaçlayan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, görkemli bir şehir markası oluşturarak Kocaeli’yi Türkiye’nin yaşanmak istenen üç şehrinden biri yapma konusunu amaç edinmiş durumda. Bu hedefe ulaşılması en başta biz Kocaeli’de yaşayan vatandaşları mutlu eder. Zira her zaman Kocaeli’de yaşamanın bir nimet olduğunu dile getirirken, var olan sorunların giderilmesiyle Kocaeli de, daha da yaşanabilir kent hüviyetine ulaşmış olacaktır. Tahir Bey’in seçim beyannamesinde, Gebze bölgesine dair projelerde dikkatlerden kaçmadı. Baktığımız zaman Gebze Askeri Kışla’nın, Millet Bahçesi şeklinde düzenlenmesi, Hünkar Çayırı’nın Fatih Otağı Panorama Müzesi haline getirilecek olması, Darıca’ya marina, Gebze’ye kapalı spor salonu, Darıca Kışlası’nın Millet Bahçesi şeklinde düzenlenmesi, Dilovası’nda restorasyon çalışması, sahil düzenlemeleri, yeni ulaşım yolları yapılması gibi maddeler bölgeyi heyecanlandıran projeler. Akademisyenlik, Genel Sekreterlik yaptığı Kocaeli’ye, Bilecik’teki valilik tecrübesini de ekleyerek, Sayın Büyükakın akademisyen yönetim anlayışıyla Kocaeli’ye önemli hizmetlerin sözünü verdi.

Yerel seçimin sonucu ne olur, kim kazanır bunu bilemeyiz ancak seçim beyannamesi Kocaeli için önemli vaatleri içerisinde barındırıyor. Tahir Bey’in seçim beyannamesinden öne çıkan konu başlıklarını sizlerle paylaşıyorum...”

Seçim öncesinde yazdığım makalemin tümünü bu linkten okuyabilirsiniz; https://www.gazetegebze.com.tr/makale/amp/522

Evet, Tahir Büyükakın’ın başarısı Kocaeli’nin başarısı olacak. Tahir Bey’den seçim beyannamesinde verdiği sözleri tutmasını bekliyor, başarılar diliyorum.

Kocaeli’de yaşamak gerçekten çok güzel…

Kocaeli’de mutlu olmanın yolu, Kocaeli’yi tanımaktan bilmekten geçiyor.

Sevmek tanımakla başlar, tanımak bilmek sevmekte…

Mutluluğun yolu bilmek ve tanımaktan geçiyor,

Gelin tanış olalım,

Sevelim sevilelim,

Dünya kimseye kalmaz…

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Belgesel tadında Kocaeli’de Devri Alem- Marka Şehir Kocaeli Belgeseli

https://m.youtube.com/watch?v=HEjGFldWoyw