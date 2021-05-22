banner462
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Oda kapısının kilidine parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Gebze'de oda kapısının kilidine parmağı sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Oda kapısının kilidine parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:23

Osman Yılmaz Mahallesi'nde ikamet eden adının Aras olduğu öğrenilen 4 yaşındaki çocuk, oda kapısının anahtar kilidine parmağını sıkıştırdı.

Bir süre minik Aras'ın parmağı sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan aile bireyleri, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ekipman desteğiyle kilidi kapıdan çıkarttı.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan minik çocuk, parmağındaki metal parçasından itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtuldu.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KovidKocaeliKarantina
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sinoplulardan Çiftçi ’ye ziyaret Sinoplulardan Çiftçi ’ye ziyaret
Vali Yavuz, sağlık sorunları nedeniyle evinde istirahat ediyor Vali Yavuz, sağlık sorunları nedeniyle evinde istirahat...
Sekbanlı köy mezarlığında taş duvar imalatı Sekbanlı köy mezarlığında taş duvar imalatı
YUSUF AKSU ‘KABUL EDİLEMEZ’ YUSUF AKSU ‘KABUL EDİLEMEZ’
PALMET ENERJİ’DEN DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK “VAKIFBANK, TESİSAT DÖNÜŞÜMÜ İÇİN KREDİ KAMPANYASI DÜZENLİYOR” PALMET ENERJİ’DEN DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK...
SGK İl Müdürü Nacar’dan KOTO Yönetimine Sosyal Güvenlik Haftası ziyareti SGK İl Müdürü Nacar’dan KOTO Yönetimine Sosyal...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Sinoplulardan Çiftçi ’ye ziyaret
Çayırova Sinoplular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muammer Aydın ve yönetimi Çayırova Belediye...

Haberi Oku