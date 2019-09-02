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“Ortak akılda Türkiye’ye örnek olacağız”

Başkan Büyükakın, “Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkânları insanımızın ve şehrimizin emrine sunulacak” dedi.

'Ortak akılda Türkiye'ye örnek olacağız”

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:19

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Zeki Tığ, Kimya Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mehmet Halim Karabekir ve İç Mimarlar Odası Şube Başkanı Kerem Toromangil ve yönetimlerini makamında konuk etti. Kentin gelişimine dönük yapılacak çalışmalarda Kocaeli’ndeki Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere meslek odalarıyla olan iş birliklerine azami derece de önem verdiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Yerel yönetimler, yönetim işlevini yerine getirirken ve çeşitli kamu hizmetlerini sunarken farklı sosyo-ekonomik aktörlerle yakın iş birliği içinde olmak durumundadırlar” dedi.

 

“İŞ BİRLİKLERİ VE ETKİLEŞİMLERİ DE GİTGİDE ARTMIŞTIR”

Kentlerin büyümesiyle hizmetlerde de farklılaşma olduğunu ve beklentilerin de akademik çalışmalarla çözülmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyükakın, konuklarına nazik ziyaretleri için ayrı ayrı teşekkür etti. Meslek odalarıyla olan iletişimlerine çok önem verdiklerini de dile getiren Başkan Büyükakın, “Yerel yönetimler, kapsayıcı ve sürdürülebilir kentsel kalkınma ile katılımcı, hesap verebilir ve şeffaf kent yönetiminin sağlanmasında kilit rol oynamaktadır. Ayrıca yerel yönetimlerin yerel ve yerel üstü aktörlerle olan iş birlikleri ve etkileşimleri de gitgide artmıştır” şeklinde konuştu.

 

“İNSANIMIZIN VE ŞEHRİMİZİN EMRİNE SUNULACAK”

Kocaeli’ne dair fikirleri olan her Oda ve STK ile iş birliği yaptıklarını da özellikle ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Şehrimizin planları uzun vadeli bir şekilde hakkaniyetli şekilde hazırlanması için çalışıyoruz. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları insanımızın ve şehrimizin emrine sunulacak. Şunu da vurgulamak isterim ki değer üreten bir şehir olma yolunda meslek odalarımızın katkılarını daha fazla bekliyoruz” açıklamasını yaptı. Kentlerin yönetilmesinde bilimden faydanılmasının önemine de işaret edilen birlikteliklerde ortak aklın işletilmesinde Kocaeli olarak Türkiye’ye örnek olacağız diyen Başkan Büyükakın, meslek odası temsilcilerinden kente dair öneri ve taleplerini de dinlemeyi ihmal etmedi. Ziyaretler karşılıklı yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

 

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