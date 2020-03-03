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Pekdemir veliler ile buluştu

Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni ve Gazete Gebze Yazarı Yüksel Pekdemir, Darıca Ressam Hamdi Bey İlkokulu’nun hazırladığı programla velilerle buluştu.

Pekdemir veliler ile buluştu

03 Mart 2020 Salı 16:07

 Program ile ilgili olarak açıklamada bulunan Yüksel Pekdemir , “Çok verimli geçtiğine inandığım seminerde; Değerler Eğitiminde, sevgi ve sorumluluk konularını işledik. Birkaç noktanın altını çizerken annelerin çocuklar üzerindeki etkilerini, Necip Fazıl Kısakürek'in şair oluşunda annesinin rolü üzerinden anlattık..." Ah oğlum, senin de şair olmanı ne çok isterdim." sözünün etkisinde kalan Necip Fazıl, büyük şairler içinde yer almıştır. Annelerin tılsımlı bir dokunuşu çocukların, mutlu, özgüvenli, merhametli, sevgi dolu, şerefli birer birey olmalarında ne denli etkili olduğunu anlatmaya çalıştım.Okul müdürü Suat Yapıcı Bey'e , rehber öğretmenlerine, okul aile birliği başkanına ve bizi dinlemeye gelen velilere çok teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim.” Şeklinde konuştu.
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DaricaGebzeBaşkanKocaeliPekdemir
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