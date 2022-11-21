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Riskin Ötesinin Keşfi KalDer’in Kalite Kongresi ile Başlıyor

Çeyrek asırdır mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürüp ülkemizin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Türkiye Kalite Derneği (KalDer), gelenekselleşen Kalite Kongresi’nin 31’incisini “Riskin Ötesi: Bilim, Sektör ve Toplumda Adalet” temasıyla 22-23 Kasım tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenleyecek.

Riskin Ötesinin Keşfi KalDer'in Kalite Kongresi ile Başlıyor

21 Kasım 2022 Pazartesi 19:15

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kocaeli Sanayi Odası katkılarıyla hayata geçirilecek kongrede; dünyanın gündemine oturan göç, gıda, enerji ve iklim krizi gibi pek çok konu uzman isimlerce ele alınacak, çözüm önerileri geliştirilecek. Açış konuşmasını KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın gerçekleştireceği kongrenin ana konuşmacısı ise Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş olacak.

İki gün sürecek kongrenin 10 farklı oturumunda 10 farklı konu, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, vakıf ve dernek başkanlarından oluşan alanında uzman konuşmacılarla masaya yatırılacak. Kongrenin ilk günü gerçekleştirilecek Kapsayıcılık: Daha Dirençli Bir Ekonomi oturumunda Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da konuşmacılar arasında yer alacak.

Kongrenin kapanış konuşmasını ise Türkiye’nin FIFA Kokartlı İlk Kadın Hakemi olan Prof. Dr. Lale Ortayapacak. İki gün sürecek kongre sonunda Türkiye Mükemmellik Ödülleri de sahiplerini bulacak. Ayrıca bu sene kongrede bir ilke imza atılarak KalDer Kalite Bildirgesi’nin yayınlanması ve somut adımların atılması sağlanacak.Kongrenin ev sahipliğini Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar’ın üstlenecek.

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