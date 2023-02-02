GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sağlık Kent Konutları'na 24 saatte 456 başvuru

Kocaeli’de Sağlık Kent Konutları projesinde 212 dairenin satışı için ilk 24 saatte 456 başvuru yapıldı.

Sağlık Kent Konutları'na 24 saatte 456 başvuru

02 Şubat 2023 Perşembe 15:48

 Kocaeli’de Sağlık Kent Konutları’nda kalan 212 daire için 24 saatte 456 başvuru yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde büyük emek harcayan sağlık çalışanları için projelendirdiği konutlara yeterli başvuru olmamıştı. Kalan 212 daire için Yeni Evim Modeliyle satışlara başlandı. Online yapılan başvurularda sağlıkçı olma şartı aranmıyor. Kocaeli’de ikamet eden ve gerekli şartları yerine getiren tüm vatandaşlar başvurabiliyor. 
 
 Başvuru şartları 
 Yeni Evim Konut Finansman modeli çerçevesinde 0,69 kredi oranı ile kredilendirilecek daireler için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlendi. Başvuranların Kocaeli'de ikamet etmesi, son 1 yıl içerisinde kendisi, eşi ve velayetleri altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması gerekiyor. Başvuru bedeli olarak 2 bin TL ödenirken tamamı peşin ödemelerde yüzde 5 indirim yapılacak. 
 
 Yeni Evim Konut Finansman modeli 
 Satışa sunulan konutların kredi işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen Yeni Evim Konut Finansman modeli çerçevesinde yapılacak. Buna göre başvuru yapanlar yüzde 10 peşinat, 0,69 kredi oranı, ilk 3 yıl taksit ödemelerine hazine desteği gibi avantajlardan faydalanabilecek. Başvuruların kredi değerlendirme ve işlemleri bankanın uhdesinde olacak. Kredi kullanımı yapılan konutlar 5 yıl süreyle satılamayacak. 
 
 Proje detayları 
 36 bin 93 metrekare alanda hayata geçirilen projede; 69,86 metrekarelik 1+1, 88,05 ila 98 metrekarelik 2+1, 132,05 ila 135,13 metrekarelik 3+1 daire tipleri bulunuyor. Projenin 7 bin 550 metrekaresi yeşil alan, 915 metrekaresi çocuk oyun alanı ve spor alanı, 15 bin 36 metrekaresi ise yol ve otopark olarak kullanılacak. İnşaatı devam eden projenin 2023 yılında teslim edilmesi planlanıyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Sağlık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kozlarını futbol turnuvasında paylaşıyorlar Kozlarını futbol turnuvasında paylaşıyorlar
Bayram günü abisini öldüren sanık: Bayram günü abisini öldüren sanık: "Hakkımı...
Kocaeli'ye sınıf atlatacak Şehir Hastanesi'nde sona doğru Kocaeli'ye sınıf atlatacak Şehir Hastanesi'nde...
Taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır...
63 (ATMIŞ ÜÇ ) YAŞINA GİRMİŞİZ 63 (ATMIŞ ÜÇ ) YAŞINA GİRMİŞİZ
Belediyecilik Tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediyecilik Tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Kozlarını futbol turnuvasında paylaşıyorlar
Derince ilçesinde faaliyet gösteren dernekler, futbol turnuvasında kozlarını paylaşıyor.

Haberi Oku