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Sağlık Kent Konutları’na Yeni Evim finansmanı

Sağlık Kent Konutları projesinde 212 dairenin Yeni Evim Modeliyle satışı için 1 Şubat-28 Şubat 2023 tarihleri arasında ön başvurular alınacak

Sağlık Kent Konutları'na Yeni Evim finansmanı

29 Ocak 2023 Pazar 16:33

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut tarafından projelendirilen ve yapımının tüm hızıyla devam eden Sağlık Kent Konutları’nda satışı yapılmayan daireler Yeni Evim Modeliyle değerlendirilecek. Kartepe Kent Meydanı’nda yer alan ve inşaatı devam eden projede 212 daire için 1 Şubat-28 Şubat 2023 tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Hak sahipleri kura sistemi ile belirlenecek. Başvuru işlemleri online olarak www.kentkonut.com.tr adresinden gerçekleştirilecek.


BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuranların Kocaeli ilinde ikamet etmesi, son 1 yıl içerisinde kendisi, eşi ve velayetleri altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması gerekiyor. Başvuru bedeli olarak 2.000 TL ödenirken tamamı peşin ödemelerde yüzde 5 indirim yapılacak.


YENİ EVİM FİNANSMAN MODELİ 

Satışa sunulan konutların kredi işlemleri T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edilen Yeni Evim Konut Finansman modeli kapsamında yapılacak. Buna göre başvuru yapanlar yüzde 10 peşinat, 0,69 kredi oranı, ilk 3 yıl taksit ödemelerine hazine desteği gibi avantajlardan faydalanabilecek. Başvuruların kredi değerlendirme ve işlemleri bankanın uhdesinde olacak. Kredi kullanımı yapılan konutlar 5 yıl süreyle satılamayacak.


PROJE DETAYLARI

36 bin 093 m² alanda hayata geçirilen projede; 69,86 m²‘lik 1+1, 88,05-98 m²’lik 2+1, 132,05-135,13 m²‘lik 3+1 daire tipleri bulunuyor. Projenin 7 bin 550 m²’si yeşil alan, 915 m²’si çocuk oyun alanı ve spor alanı, 15 bin 036 metrekaresi ise yol ve otopark olarak kullanılacak. İnşaatı devam eden projenin 2023 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

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