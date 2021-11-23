SağlıkKent Konutları’nın ihalesi yapıldı

502 dairelik SağlıkKent Konutları için yapılan ihaleye iki firma katılarak teklif verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık çalışanları için projelendirdiği SağlıkKent Konutları’nın ihalesi gerçekleştirildi. Kent Konut Genel Müdürlüğü İhale Salonu’nda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı. 502 konutluk proje için Haldız İnşaat 193 Milyon 750 bin TL teklif sunarken Yavuz Dekorasyon 200 Milyon TL’lik teklif verdi.





SAĞLIK ÇALIŞANLARI TALEP ETMİŞTİ

Pandemi sürecinde sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanlarına büyük destekler veren Büyükşehir, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından firmaya yer teslimi yapacak. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen proje, sağlık çalışanlarının talepleri doğrultusunda gündeme alınmıştı.





HAK SAHİPLERİ KURAYLA BELİRLENDİ

Sağlık kuruluşlarına tıbbı cihaz, araç, ekipman, konaklama, medikal ve personel desteği veren Büyükşehir, sağlık çalışanları için 502 konut yapacak. 1-15 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan konutlarda 502 daire için hak sahibi olanlar kura ile belirlendi.





36 BİN METREKARELİK ALANDA

Proje, Kartepe Kent Meydanı’na yakın bir yerde 36 bin metrekare alanda yapılacak. 12 bin 500 metrekaresi bina, 8 bin 500 metrekare yeşil alan ve sosyal donatı, 15 bin metrekaresi ise yollardan oluşacak. Bloklar 5 katlı, 13 blok ve 502 daireden olacak. 52 adet 1+1, 350 adet 2+1, 100 adet 3+1 daire bulunacak.





EKOLOJİK BİNALAR OLACAK

Dairelerin her biri 69 ile 135 metrekare arasında değişiyor. 2 bin 100 metrekare ticaret alanı mevcut. Projede yeşil alan bol bırakılarak ekolojik düzeni sağlayacak yağmur suları toplanacak. Yağmur suları tekrar kullanılacak. Bu geri kazanım sayesinde site sakinleri düşük aidat ödeyecek. Elektrikli araçlar için batarya dolum merkezi olacak.





255 BİNDEN BAŞLIYOR

Fiyatlar 255 bin lira ile 528 bin lira arasında değişiyor. Projeden daire alacak olan sağlık çalışanları yüzde 20 peşin ödedikten sonra 60 ay yüzde 0,79, 120 ay 1,05 oranında faiz kullanabilecek.





PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 5 İNDİRİM

Büyükşehir tarafından 18 ayda teslim edilmesi planlan konutlar için Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatı ile konutları peşin alanlara yüzde 5 indirim yapılacak.

















