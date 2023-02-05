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Sahte deterjan üreten iş yerlerine jandarmadan operasyon

- Operasyonda 4 bin kilo sahte toz deterjan ele geçirildi

Sahte deterjan üreten iş yerlerine jandarmadan operasyon

05 Şubat 2023 Pazar 14:45

 Gebze ilçesinde iki iş yerine operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri 4 bin kilo sahte deterjan ele geçirdi.   
 
  Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze’de iki farklı iş yerinde sahte deterjan üretimi yapıldığını tespit etti. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin operasyonu çerçevesinde 4 bin kilo çeşitli markalara ait toz deterjan, 80 adet bulaşık deterjanı ve 70 adet çamaşır suyu ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 



İHA
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