SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ GÖLCÜK’TE UNUTULMADI

Gölcük Belediyesi, Sarıkamış Harekâtı’nın 108. yılı münasebetiyle; Kervansaray Kültür Yapısı’nda “Tarihin En Soğuk Günü” konulu söyleşi ve tiyatral gösteri düzenledi.

Binlerce kahraman Türk askerinin şehit olduğu Sarıkamış Harekâtı’nın 108. yılı münasebetiyle; Gölcük Belediyesi tarafından Kervansaray Kültür Yapısı’nda, “Tarihin En Soğuk Günü” konulu söyleşi ve tiyatral gösteri düzenlendi. Araştırmacı Yazar Bünyamin Akbulut, Ozan Serdar Alyakut, sanatçılar Abdullah Zaza, İbrahim Şimşek, Turan Yürekli ile Hüseyin Ekşioğlu’nun katıldığı gösteri öncesinde Sarıkamış şehitleri için dualar edildi.





ŞEHİTLERİ ANMAK İSTEYENLER SALONU DOLDURDU

Tüm salonun dolduğu programa; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN DUALAR EDİLDİ

Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nin en büyük kara harekâtı olan Sarıkamış Harekatı’nın konuşulduğu, zor şartlardaki büyük mücadelenin anlatıldığı ve şehitlerin yâd edildiği söyleşi ve tiyatral gösteri; İhsaniye Yeni Camii İmamı Sayın Fatih Aslanhan’ın Kur’an tilaveti sonrasında edilen dualar ile başladı.





HAREKATIN ZORLU ŞARTLARI SAHNELENDİ

Araştırmacı Yazar Sayın Bünyamin Akbulut’un muhteşem sunumu ile devam eden programda, Ozan Serdar Alyakut’un seslendirdiği türküler ve sanatçılar; Abdullah Zaza, İbrahim Şimşek, Turan Yürekli, Hüseyin Ekşioğlu’nun gösterileri ile sona erdi. Program sonunda ise izleyicilere helva ikram edildi.





VATAN VE MUKADDESAT UĞRUNA CANLARINI FEDA ETTİLER

Programda söz alarak tüm katılımcılara teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gâzilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum” dedi.