SEDAŞ’tan ‘Acil Durum Bilgilendirme Eğitim ve Tatbikatı’





Türkiye genelinde başlatılan "Depreme Yönelik Farkındalık" kapsamında Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (SEDAŞ) Kocaeli Bölge Müdürlüğü çalışanlarına “Acil Durum Bilgilendirme Eğitim ve Tatbikatı” düzenledi. Hizmet içi eğitimler kapsamında SEDAŞ’ın İş Sağlığı ve Güvenliği departmanı (İSG) tarafından verilen eğitim ve tatbikat, başarı ile tamamlandı. Tatbikat öncesi çalışanlara “Depreme Hazırlık Eğitim Seminerleri, Güvenli Arama Kurtarma Tahliye” eğitimleri verildikten sonra işletme binasının önünde bulunan toplanma alanında deprem tatbikatı ile yangın tatbikatı organize edildi.

SEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği departmanından 4 ve AFAD’dan 2 olmak üzere toplamda 6 eğitmenin koordinasyonunda gerçekleşen acil durum bilgilendirme eğitim ve tatbikatına Kocaeli Bölge Müdürlüğü çalışanlarından yaklaşık 65 kişi organize oldu.

Tatbikat kapsamında; acil durumlarda doğru hareket tarzı geliştirmek, kritik karar alma ve yangın sınıfına uygun müdahale tekniği ve söndürme cihazlarının kullanım becerisini kazandırmak amaçlandı. Acil durumlarda başlangıçtan sonuna kadar sistematik müdahale süreci uygulamalı olarak tatbik edildi.

Tahliye ve tatbikat esnasında binanın tekrar gözden geçirilmesi, kontrol etme ve iyileştirilecek alanların gözlemlenmesinin yanı sıra acil durumlara hazırlıklı olmak için iyileştirilebilecek aksiyonlar tespit edildi.