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SEDAŞ’tan çağrı merkezi çalışanlarına ödül

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), müşterileriyle başarılı iletişim kuran ve yüksek performans sergileyen çağrı merkezi çalışanlarını ödüllendirdi.

SEDAŞ'tan çağrı merkezi çalışanlarına ödül

01 Şubat 2023 Çarşamba 18:00

 SEDAŞ, Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi biriminde görev yapan ve dereceye giren çalışanları için sertifika töreni düzenledi. Törende çağrı merkezi ekibine sertifikalarını, Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin ile SEDAŞ Çağrı Merkezi Koordinasyon Ekibi verdi
.

SEDAŞ, elektrik dağıtım faaliyet bölgesindeki 2 milyonu aşkın müşterisinin beklentilerini karşılamak amacıyla hem saha ekipleri hem de çağrı merkezi ekipleri ile koordineli çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle olumsuz hava koşullarından kaynaklı enerji kesintilerinin yaşandığı dönemlerde müşterilerin en kısa sürede bilgilendirilmesini sağlayan çağrı merkezi çalışanları, 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veriyor. Çalışan memnuniyeti, altyapı ve sağladığı müşteri memnuniyeti süreçlerini kapsayan denetimleri başarıyla tamamlayan SEDAŞ çağrı merkezi çalışanları özverili ve etkili çalışmalarını sertifika ile taçlandırdı.  

SEDAŞ iletişim kanallarının müşteri memnuniyeti ekseninde aralıksız hizmet verdiğini belirten SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, “Bölgemizdeki 2 milyonu aşkın müşterimizle profesyonel iletişim süreci geliştirmeyi önemsiyoruz. 186 Çağrı Merkezi, sosyal medya hesapları, web chat ve 0.530.919 19 19 numaralı whatsapp iletişim hattı üzerinden tüm iletişim kanallarımızdan müşterilerimize 7/24 iletişim hizmeti veriyoruz. Müşterilerimizle iletişimimizi güçlü kılan başarılı çağrı merkezi çalışanlarımızı ödüllendirerek, onların mutluluğuna ortak olarak motivasyonlarını artırmayı hedefledik” dedi.

Sertifika töreninde; “İnbound, Outbound, Takım Lideri, Konuşma Kalitesi, Whatsapp, Sosyal Medya ve Şikayet yönetimi” kategorilerinde yüksek motivasyonla etkili çözüm üretme konusunda dereceye giren çağrı merkezi çalışanları ödüllendirildi.

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