SEFER VE SAATLER DEĞİŞTİ

SEFER SAATLERİNDE GÜNCELLEME
İki haftalık tatil süresince geçerli olmak üzere toplamda 33 hattın sefer saatlerinde değişiklik yapıldı. Sefer saatlerinde güncelleme yapılan hatlar; 13, 33, 170, 210, 255, 699, 755, 800, 310, 430, 490, 515, 525S, ve 550 olarak belirtildi. Ayrıca havuz kapsamında çalışan hatların sefer saatlerinde de bir takım değişiklikler yapıldı. Düzenleme yapılan; 10, 11, 12, 13, 23, 33, 62, 65, 70, 82, 85, 90, 105, 114, 115, 124, 126, 135 ve 145 numaralı hatların ‘’cumartesi’’ günü sefer saatlerine göre çalışacağı bilgisi aktarıldı.
DETAYLI BİLGİ E-KOMOBİL’DE
UlaşımPark, Pazartesi günü itibarıyla başlayacak uygulamadan vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için yazılı ve görsel basında paylaşım yaparak yolcuların haberdar olmasını sağlayacağının bilgisini aktardı. Ayriyeten www.kocaeli.bel.tr ve www.e-komobil.com adreslerinden seferlerin güncel hali yayınlanarak vatandaşlara anlık hizmet sağlanacak, yapılan tüm uyarılar ve bilgilendirmeler sayesinde ise yolcuların olası mağduriyetinin önüne geçilmiş olacağı bilgisi paylaşıldı.