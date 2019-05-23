Sofralar “Gönül Kazan“ ile Donatılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Gönül Kazan” adını verdiği örnek projesi ile evinde yemek yapamayacak, kimsesiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıl boyunca sıcak yemek dağıtıyor. Osmanlı’da İmaretlerin yaptığı görevi kapı kapı dolaşarak sağlayan proje ile birçok ailenin evine ramazan ayında da sıcak yemek giriyor.



MUHTAÇLARIN EVLERİNE GETİRİLİYOR

Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine sağladığı sıcak yemek yardımı olan “Gönül Kazan” ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaşarak sürdürüyor. Yılın her günü gerçekleştirilen ve yemek yapacak durumda olmayan, yemek yaptıracak kimsesi bulunmayan vatandaşların kapılarına kadar getirilen sıcak yemekler Ramazan Ayı’nda önemli bir görevi yerine getirmiş oluyor.



EVİNDE YEMEK YAPAMAYACAKLARA

Ramazan ayında da kesintisiz devam eden Gönül Kazan ile vatandaşlara günlük 2 öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırılıyor. Böylece Gönül Kazan Projesi ile vatandaşların iftar sofraları boş bırakılmıyor.



VATANDAŞ HİZMETTEN MEMNUN

“Gönül Kazan” projesi ile ekipler kapı kapı dolaşarak yemek yardımını vatandaşlara ulaştırıyor. Hizmetten memnun kalan vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.



PROSEDÜR NASIL İŞLİYOR?

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne gelen başvurular, uzman personel tarafından yapılan sosyal incelemeler neticesinde vatandaşın ihtiyaç sahibi olup olmadığı, varsa ne tür ihtiyaçları olduğuna ve giderilmesi için neler yapılabileceği Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu’nda yapılan görüşme sonucunda karara bağlanıyor. Başvurular için; fakirlik belgesi, aile bireylerinin nüfus cüzdan fotokopileri, başvuru dilekçesi ve 18 yaşından büyük aile bireyleri için SGK dökümleri ile kendilerine en yakın çözüm masasına yapmaları gerekiyor.



GÖNÜL KAZAN PROJESİ NEDİR?

“Gönül Kazan” projesi ile yemek pişirme imkânı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara günlük iki öğün olacak şekilde evlerine hazır yemek ulaştırılıyor. Hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere çözüm olarak “Gönül Kazan” projesi ile dondurulmuş gıda yardımı yapılmakta ve ailelere günlük 2 öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırılıyor. Bu proje ile birlikte yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan bireylerin sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanarak, ayrıca herhangi bir markete gitmek zorunda kalmadan aileler, evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde zahmetsiz bir şekilde bu ihtiyaçlarını giderebiliyor.