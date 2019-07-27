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Sokak hayvanlarına gıda ve su takviyesi

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının koruyucusu oluyor.

Sokak hayvanlarına gıda ve su takviyesi

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:44

Gebze Belediyesi veteriner işleri müdürlüğü tarafından, şehrin ücra köşelerinde sahipsiz sokak hayvanlarının yemek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Sıcak geçen yaz aylarında sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için mama ve su ihtiyaçlarını karşılayan Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ayrıca, travmaya maruz kalan sokak hayvanlarının tedavilerini de gerçekleştiriyor.

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