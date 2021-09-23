Tayland'da İslam Medeniyeti Belgeseli

Ağrı İshak Paşa Saray’ında belgesel çekerken tanıştığımız Taylandlı Öğrenci ile cami mimarisi ve islam sanatı üzerine söyleşi yapıp belgesel çektik

Türkiye devletimin bursu ile 4 yıldır Türkiye’de Cami mimarisi ve islam sanatı üzerine İstanbul Ünüversitesinde yüksek lisans eğitimi gören öğrenci ile Altunizade Bağlarbaşı İlahiyat camisinde belgesel çekimi yaptık

www.devrialem.tv ve www.sakarya.tv olarak ortak yayın olarak hazırladığımız belgesel programınıza konuşan öğrenci Tayland’ın başkenti Bankong'da yaşıyor adını Şirin olarak değiştiren yüksek lisans öğrencisi Tayland'da 8 milyon müslümanın yaşadığını 4 binden fazla caminin olduğunu Budizm'den sonra Tayland'da ikinci dinin İslamiyet olduğunu açıkladı .

Türkiye’yi çok sevdiğini Türklerin güler yüzlü yardım sever olduğunu en önemlisi binlerce yıllık tarih ve kültür geçmişi ve bir çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını açıkladı. Tayland’ın Türkiye’de çok yanlış tanındığını aslında Taylandlıların aile bağlarının güçlü kültür ve geleneklerine bağlı bir ülke olduğunu söyledi .

Türkiye’de Erzurum, Ağrı, Doğubeyazit, Van, Erciş, Bitlis Ahlat, Muş, Malazgirt, Sivas, Kayseri, Konya, Ankara ve İstanbul'u gezerek Selçuklu ve Osmanlı mimari ve tarihi eserlerini gördüğünü Sivas Divriğ Ulucami'deki Selçuklu süsleme sanatına hayran kaldığını açıkladı yardım ve desteklerinden dolayı YediRenk ve Tek Yürek Platformu başkanı Ömer Erdoğan’ın şahsında Platforum üyelerine teşekkür etti .

Tayland'da İslam Medeniyeti Tarihi

İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel yayıncılık www.iktav.com olarak iki kez belgesel çekmek üzere Tayland’a gidip İslam medeniyeti tarihi üzerine araştırma yapıp belgesel çektik çektiğimiz belgesel bu yazıyı paylaştığımız 22 Eylül 2019 tarihinde sabah saat 07'de TGRT belgesel tv'de yayınlandı.

İslamiyet Tayland’a İpek Yolu sayesinde dokuz yüz yıl önce bugün Çin mezalimi altında inleyen Doğu Türkistan'ın Kaşgar Turfan ve Hotan şehirleri ile Malezya tarafından müslüman Tüccarların getirdiği bilinmekte .