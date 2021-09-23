Tayland'da İslam Medeniyeti Belgeseli

Ağrı İshak Paşa Saray’ında belgesel çekerken tanıştığımız Taylandlı Öğrenci ile cami mimarisi ve islam sanatı üzerine söyleşi yapıp belgesel çektik
Türkiye devletimin bursu ile 4 yıldır Türkiye’de Cami mimarisi ve islam sanatı üzerine İstanbul Ünüversitesinde yüksek lisans eğitimi gören öğrenci ile Altunizade Bağlarbaşı İlahiyat camisinde belgesel çekimi yaptık
www.devrialem.tv ve www.sakarya.tv olarak ortak yayın olarak hazırladığımız belgesel programınıza konuşan öğrenci Tayland’ın başkenti Bankong'da yaşıyor adını Şirin olarak değiştiren yüksek lisans öğrencisi Tayland'da 8 milyon müslümanın yaşadığını 4 binden fazla caminin olduğunu Budizm'den sonra Tayland'da ikinci dinin İslamiyet olduğunu açıkladı .
Türkiye’yi çok sevdiğini Türklerin güler yüzlü yardım sever olduğunu en önemlisi binlerce yıllık tarih ve kültür geçmişi ve bir çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını açıkladı. Tayland’ın Türkiye’de çok yanlış tanındığını aslında Taylandlıların aile bağlarının güçlü kültür ve geleneklerine bağlı bir ülke olduğunu söyledi .
Türkiye’de Erzurum, Ağrı, Doğubeyazit, Van, Erciş, Bitlis Ahlat, Muş, Malazgirt, Sivas, Kayseri, Konya, Ankara ve İstanbul'u gezerek Selçuklu ve Osmanlı mimari ve tarihi eserlerini gördüğünü Sivas Divriğ Ulucami'deki Selçuklu süsleme sanatına hayran kaldığını açıkladı yardım ve desteklerinden dolayı YediRenk ve Tek Yürek Platformu başkanı Ömer Erdoğan’ın şahsında Platforum üyelerine teşekkür etti .
Tayland'da İslam Medeniyeti Tarihi
İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi İKTAV Belgesel yayıncılık www.iktav.com olarak iki kez belgesel çekmek üzere Tayland’a gidip İslam medeniyeti tarihi üzerine araştırma yapıp belgesel çektik çektiğimiz belgesel bu yazıyı paylaştığımız 22 Eylül 2019 tarihinde sabah saat 07'de TGRT belgesel tv'de yayınlandı.
İslamiyet Tayland’a İpek Yolu sayesinde dokuz yüz yıl önce bugün Çin mezalimi altında inleyen Doğu Türkistan'ın Kaşgar Turfan ve Hotan şehirleri ile Malezya tarafından müslüman Tüccarların getirdiği bilinmekte .
Osmanlı dönemin de özellikle Kanuni sultan Süleyman büyük önem vermiş Osmanlı denizcileri Tayland halkına destek olmuş. İslamın Tayland da yayılmasına büyük katkı vermiş. Sultan Abdülhamit Han bölgeye ilgi göstermiş Tayland’ın başkenti bankong daki tarihi camiye yardım edip Osmanlı tuğrası hediye etmişti .
Tayland'da İslamiyet İkinci Din
Dünyada İslamiyetle adı pek anılmayan Budist Krallığı Tayland'da ikinci büyük din İslamiyet.
Tayland'da Müslümanların okul açma, cami yaptırma, fakir Müslüman ailelere yardım, gençlerin eğitimi gibi çalışmaları ülkedeki tek dini otorite olan "Şeyhülislamlık" makamı üzerinden yürütülüyor.
Ülkedeki 75 vilayetin tamamında İslam Yüksek Merkezi adı altında kuruluşlar bulunuyor ve bu kuruluşlar, Müslümanların ihtiyaçları üzerine çalışmalar yaparak Bangkok'taki Şeyhülislamlık merkeziyle bağlantıyı sağlıyor.
Anadolu ajansının verdiği habere göre. Tayland genelinde 4 binden fazla cami ve mescit ile İslami eğitim veren 500 civarında okul olduğu belirtilirken, bu okulların bir çoğu medrese şeklinde hizmet veriyor ancak okullarda aynı zamanda bazı pozitif ilimler de öğretiliyor. Türkiye’de devlet bursu ile çok sayıda. Taylandlı öprenci eğitim görüyor
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansıklopedisinde Tayland'da İslam medeniyeti tarihi ile ilgili çok önemli belge ve bilgilerin yer aldığı lingleri sizlerle paylaşıyoruz