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Tongar’dan önemli tavsiyeler

Yazar Hatice Kübra Tongar "Çocuklarımızda bıraktığımız iz: çeyiz" konulu söyleşisi ile Çayırova'lılarla buluştu. Çocuklarla kurulacak doğru iletişimdeki deneyimlerini aktaran Tongar, ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Tongar'dan önemli tavsiyeler

16 Ocak 2023 Pazartesi 19:02


Çayırova Belediyesi’nin Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Hatice Kübra Tongar söyleşisi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Anne ve çocuklar başta olmak üzere usta yazarın söyleşisine Çayırova’lılar yoğun ilgi gösterdi. Yazar Tongar çocukları çok seven bir toplum olmamıza rağmen onlardan yetişkin davranışları bekleyerek çocuk olmalarının çoğunlukla unutulmasının altını çizdi. Hayata nasıl bakarsak bize aynı şekilde yansıdığının mesajını veren Tongar, pozitif bakış açısı ve bilginin kıymetinden bahsetti. Çocuklara karşı bilinçli ebeveynler olmanın, çocuk merkezli yaklaşım ile onları dinleyerek sorularına cevap vermenin önemine değinen Tongar, çocuklara verilecek en iyi çeyizin, manevi çeyiz olduğunu belirtti.

Yazar Hatice Kübra Tongar, söyleşisinin ardından kitaplarını imzaladı.

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