Trafik Eğitim Parkı’nda sıra parkurda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda İzmit Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alana kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı merkez bina inşası tamamlandı.

BİNA İNŞASI TAMAMLANDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi ile çocuklarda trafik kültürünü erken yaşta oluşturmak amaçlanıyor. Bu kapsamda inşa edilen projenin çelik karkas imalatından yapılan bina inşası tamamlandı. Bina içerisinde 1 adet eğitim salonu, kadın\erkek personel ve öğrenci tuvaletleri, 2 adet mescit, engelli tuvaleti, mutfak, depo alanı ve 1 ofis yer alıyor.

PARKUR YAPILACAK

Binanın yanı sıra pratik eğitimin verileceği parkurun temel inşası tamamlandı. Parkurun asfaltlama ve yol imalatı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca inşa ediliyor.