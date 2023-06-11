TÜRK DÜNYASI BELGESELCİLİĞİNİN MARKASI





GAZETEMİZ KURUCUSU VE TGRT BELGESEL TV DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMANIN KURULUŞ SÜRECİNDEN İTİBAREN AKTİF GÖREV ALDIĞI VE HALEN GENEL BAŞKAN VEKİLLİĞİNİ YÜRÜTTÜĞÜ TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONUNUN ULUSLLARARASI MARKA KÜLTÜR PROJESİ TÜRK DÜNYASINDA KÜLTÜR ŞÖLENİ BAŞLIYOR.





TDGF TARAFINDAN GETÇEKLEŞTİRİLEN 8.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ MÜRACAATLARI BAŞLADI.

TDGF GENEL BAŞKANI DEMİR “SON MÜRACAAT 30 AĞUSTOS 2023” OLDUĞUNU AÇIKLADI





TDGF DEN BELGESEL FESTİVALİ AÇIKLAMASI

Üç dalda yapılacak olan “8.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışmasının” bu yıl ki teması “Türk Kültürü ve Türk’ün Dünyaya Bakış Açısı”.Dereceye giren filmler “Biz Büyük Bir Aileyiz 9 ülke 9 şehir 1 Festival” sloganı ile dokuz farklı ülkede gösterilecek.

Bu yılki Festival 6 Şubat Kahramanmaraş Deprem Şehitlerine ithaf edilecek.

Tertip komitesi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı ”Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde,Devlet kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri,iletişim ve basın kuruluşları proje ortaklığı ile “8.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması” yapılıyor.

TÜRK DÜNYASI 2023 YILI BELGESELİNİ SEÇİYOR.

Festival ve Yarışmaya müracaatlar başlamış olup son başvuru tarihi 30 Ağustos 2023’tür.

Festival düzenleme kurulu olarak dünyanın en eski ve yaygın kültür miraslarından birini Türk kültürünün temsil ettiğini düşünüyoruz.Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve bu mirası yaşatmak önemli sorumluluklarımızdandır.

Türk kültürünün profesyoneller ve genç nesiller tarafından belgelenmesi/tanınması her geçen gün değişen-dönüşen dünyada iz bırakmak açısından önem taşımaktadır. Bu maksatla Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması yapılmakta.

Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya başta olmak üzere; özerk Türk Cumhuriyetleri, Tataristan, Çuvaşistan,Başkurdistan,Tuva,Yakutistan,Dağıstan,Hakasya ve akraba topluluklarının katımı ile.8.Türk Dünyası Belgesel film festivali ve yarışmasının Gala ödül töreni Türkiye de yapılacak.

Akabinde 9 ülke ve 11 Türk bölgesinde derece alan filmlerin gösterimleri amaçlıyoruz.

Proje ortaklarımız; Türkiye’den İstanbul Üniversitesi,Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi,Osmaniye Kork Ata Üniversitesi,Karabük Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi.Azerbaycan’dan Bakü Devlet, Azerbaycan Medeniyet ve İnce Sanat, Üniversiteleri,Kazakistan’dan Al Farabi Kazak Milli Üniversitesi,Jurganov adına Sanat Akademisi,Kırgızistan’dan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,Makedonya’dan Amerikan Fon Üniversitesi, KKTC’den Yakın Doğu Üniversitesi ve Özbekistan Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü,Özbekistan Gazetecilik ve kitle iletişim Üniversiteleridir.

Festival destekçilerimiz; T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TİKA, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Yunus Emre Enstitüsü dür.

Projemize katkı veren sivil toplum örgütleri ve yayın kuruluşları ,SE-SAM, FİLM-SAN Vakfı, Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği,AVKON,TİMBİR,Azerbaycan Matbuat Şurası, Kazakistan Türk Medeniyetleri Vakfı,Kırgızistan Han Tangrı Vakfı’dır.

TRT Avaz, Türkmeneli TV, Kırgızistan-ASİA TV, Kazakistan EL ARNA TV, KKTC Bayrak Radyo TV, Genç TV, Türkiye-Mercan TV, Aksu TV, Fırat TV, BRTV’nin yayın desteği ile gerçekleştirecektir.”