Türkiye fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve haşhaş üretiminde dünyada birinci sırada

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türkiye, tarımsal hasıla bakımından son 10 yıldır Avrupa'da ve dünyada ilk sıralarda bulunuyor. 2005-2019 dönemi itibarıyla tarımsal hasılada Avrupa'da birinci olan ülke, dünyada 7'nci sırada bulunuyor.

Türkiye'de tarımsal hasıla geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve bu rakam Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti.

Bitkisel üretimde de Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine karşın geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 7,6 artış sağlandı ve 126,1 milyon ton üretim yapıldı.

Bitkisel üretim değeri de aynı dönemde yüzde 24,2 yükselerek 245,2 milyar liraya ulaştı.

Tarla ürünlerinde yüzde 11,9, meyvelerde yüzde 5,8, sebzelerde yüzde 0,3 artış gerçekleşti. Geçen yıl 6,5 milyon ton mısır ve 278 bin ton kuru fasulye üretimiyle Cumhuriyet tarihinin bu ürünlerde üretim rekoruna ulaşıldı.

Türkiye'nin üretimde dünyada ilk sıralarda yer aldığı ürünler

Türkiye fındık, kiraz, incir, kayısı, ayva ve haşhaş üretiminde dünyada birinci, kavun, karpuz, vişne, hıyar, keçiboynuzu ve nohut üretiminde ikinci, mandarin ve elma üretiminde üçüncü, Antepfıstığı, çilek, kestane, ceviz ve mercimek üretiminde ise 4'üncü sırada yer alıyor. Şekerpancarında 5'inci, limonda ve üzümde 6'ncı olan ülke, kütlü pamuk üretiminde 7'nci sırada bulunuyor.

Dünyada yılda yaklaşık 1,1 milyon ton fındık üretilirken bunun yüzde 69'u Türkiye'de yetiştiriliyor. Ayva üretiminde 666,6 milyon tonluk üretimin yüzde 26'sı da Türkiye'den karşılanıyor.

Kiraz üretimi yaklaşık 2,6 milyon ton olarak hesaplanırken bunun yüzde 26'sı Türkiye'de üretiliyor. Dünya incir üretimi 1,3 milyon tonu bulurken, Türkiye yüzde 24 payla bu üründe de ilk sırada yer alıyor.

Türkiye, dünya kayısı üretiminin de yaklaşık yüzde 21'ini gerçekleştirerek bu alanda da birinci durumda bulunuyor.

Öte yandan Türkiye, buğday unu ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayken, meyve üretiminde 5'inci, sebze üretiminde ise 4'üncü sırada yer alıyor.

Ayrıca Türkiye, geçen yıl 205 ülkeye 1982 çeşit tarımsal ürün ihraç ederek 20,7 milyar dolar gelir sağladı.