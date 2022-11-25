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Uluslararası 2. Tarım Kongresinde 3.Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirisi Tartışıldı

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Uluslararası 2. Tarım Kongresinde 3.Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirisi Tartışıldı

25 Kasım 2022 Cuma 11:29


Tarım Vakfı Başkanı Mehmet Taşan, Şura Sonuç Bildirisi Hakkında Önemli Açıklamalar Yaptı.
Ankara’da düzenlenen 3. Tarım Orman Şurası ile aynı tarihlere rastlayan 3. Uluslararası Tarım kongresine katılan şura üyesi ve Tarım Orman Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinden Türkiye Tarım Vakfı Başkanı Mehmet Taşan 60 maddelik tarım orman Şurası sonuç bildirisi ile ilgili önemli bildiler verdi.
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan sonuç bildirisinde çok önemli konu başlıkları yer alıyor. Tarım Vakfı Başkanı ve Şura Üyesi Mehmet Taşan, tarım meslek liselerinin yeniden açılması ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan köylerin yeni bir düzenleme ile eski statülerine kavuşacaklarını açıkladı
3. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirisi
1) Tarım ve orman politikalarının; stratejik üretim ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel alınarak oluşturulması, bütüncül ve entegre bir yöntemle hayata geçirilmesi,
2) Tarım sektörünün yapısını iyileştiren, doğal kaynakları ve çevreyi koruyan, en az üç yıllık dönemi kapsayacak, aktif çiftçi odaklı, üretim, kalite, ulaşılabilir fiyatlar ve sürdürülebilirliği esas alan yönlendirici bir destekleme sisteminin oluşturulması,
3) Tarımsal işletmelerde küçük, orta ve büyük ölçekli işletme tanımlarının yapılarak faaliyetlerin planlanması,
4) Sürdürülebilirlik, verimlilik ve rekabet ilkelerine dayalı, birim sudan maksimum faydayı sağlayacak, tarımsal üretim planlamasının bir devlet politikası haline getirilerek güvence altına alınması,
5) Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma projelerinin hızlandırılarak on yıl içerisinde tamamlanması, toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım planlarının hazırlanması,
6) Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif modellerin oluşturularak yaygınlaştırılması, miras mevzuatı geliştirilerek tarım arazilerindeki intikal sorununun çözülmesi,
7) Uzun vadede ortaya çıkabilecek olan risklerin bertaraf edilmesi, ürün çeşitliliği, dış ticarette sürekliliği sağlama, ürün maliyetlerinin düşürülmesi ve en önemlisi Jeopolitik siyaset açısından yabancı ülkelerde stratejik anlamda üretimin teşvik edilmesi için arazi kiralamalarının devam edilmesi, uluslararası tarım ve orman faaliyetlerinin kurumsal altyapıya kavuşturulması,
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