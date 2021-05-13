Vali Yavuz Bayram Namazı Sonrası Vatandaşlarla Bayramlaştı

Namaz sonrası açıklama yapan Vali Seddar Yavuz; “Aziz Türk Milletinin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Gerçekten pandemi gölgesinde geçen bir Ramazan-ı Şerif oldu. Ramazan; gönülleri terbiye eden, mutlu eden, rahmet mağfiret ve cehennem azabından kurtuluş olarak tabir edilen mübarek bir ay. Dolayısıyla tüm İslam alemi ve bizler bunu en güzel şekilde hissettik. Her türlü olumsuzluğa rağmen güzel bir Ramazan geçirdik.

Ramazan ayında yaklaşık 4200 hane ziyareti gerçekleştirildiğini belirten Vali Yavuz; Ramazan ayında Kocaeli olarak büyük bir dayanışma örneği gösterildi. Valiliğimizin koordinasyonunda belediyelerimiz, iş dünyamız, Organize Sanayi Bölgelerimiz, limanlarımız bu şehirde tüm ihtiyacı olan kesimlere yönelik devletimizin imkanlarının dışında özel sektör katkısıyla ciddi bir yardım faaliyetini büyük bir sessizlik ve gizlilik içerisinde yürüttük. Ben eşimle birlikte Kaymakamlarımızda eşleri ile birlikte kapı kapı gezdik. Gönülden Gönüle projesi kapsamında yaklaşık 4200’e yakın hane ziyareti gerçekleştirildi. Bu hanelerde bir çok kardeşimizin ihtiyaçları temin edildi. Devletin sevgi, ilgi ve desteğine ihtiyacı olan tüm kesimlere ulaşılmış oldu.

Sevdiklerimizle İletişim Araçlarını Kullanarak Bir Araya Gelelim

Bugün pandemi koşullarına riayet ederek sevdiklerimizle, büyüklerimizle biraz daha iletişim araçlarını kullanarak bir araya gelmeye dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah Ramazan Bayramından sonra da daha rahat ve normalleşmiş bir halde hayatımıza devam etmek istiyoruz. Diğer taraftan İslam coğrafyasında kan ve göz yaşı akmaya devam ediyor. Maalesef Osmanlı yıkıldıktan sonra bu coğrafyada kan ve gözyaşı hiç eksik olmadı. Elbette Müslümanların bir diriliş, kıyam, birlik beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde bir araya gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu zulmün bitebileceği yönünde bir ışıkta görünmüyor.





Dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı duran Aziz Milletimize şükran ve minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Bu millet tarih boyunca hep mazlumların yanında yer almıştır. Bugün olduğu gibi inşallah yarında yine yer alacaktır. Çünkü bizden başka bu dünyada hakkı hukuku haykıracak ve sadece Allah rızası için onların yanında duracak bir millet ve medeniyette gözükmüyor. Allah’ın yolunda yürüyenler, hakkı hukuku haykıranlar asla yalnız değildir. Çünkü idealleri uğruna fedakarlık yaparlar. O nedenle Allah bu milletin bir kez daha kudretini iade etsin inşallah. Eski kudretli günlerimize tekrar dönelim ve dünyanın neresinde zulüm, açlık, sefalet varsa onlara dokunabilmeyi Rabbim bize nasip etsin.

Bayramlar Sevinç Günüdür, Üzüntü ve Kedere Dönüştürmeyelim

Bayramlarda silahlı sevince karşı olduklarını belirten Vali Yavuz; Silahla sevinmenin neresi güzel olabilir. Bu silah hastalığından biraz uzak durmamız gerekiyor. Çünkü başka insanların canlarına kast ediyoruz. Başka insanları korkutuyoruz. Müslüman bir başkasını korkutmaz. Başkasının canına kast etmez. Dolayısıyla bu konuda netiz. İnanıyorum ki vatandaşlarımız bu çağrımıza cevap verecektir. Silah kullanmaktan vaz geçeceklerdir. Silahın yeri başka. Biz millet olarak silah kullanmayı iyi bilen bir milletiz. Ancak mecbur olmadıkça kullanmayan bir milletiz. Dolayışıysa şuan silah kullanmaya ihtiyaç duyacak bir durumda değiliz. Çok şükür huzur içerisinde yaşıyoruz. O nedenle bayramlar sevinç günüdür, üzüntü ve kedere dönüştürmeyelim.” diyen Vali Seddar Yavuz Ramazan Bayramının ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.