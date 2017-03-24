Yarışma Başlıyor

Yarışmaya katılım ücretsiz olup katılım göstermek isteyenlerin aşağıda linki yer alan online başvuru formunu doldurmaları ve e-posta adreslerine gelecek talimatları takip etmeleri gerekmektedir.
Yarışmaya katılım istatistikleri: http://www.inovalig.com/Content/katilim-istatistikleri
2016 yılında ödül alanlar: http://www.inovalig.com/Main/Index_2016
2015 yılında ödül alanlar: http://www.inovalig.com/Main/Index_2015
2014 yılında ödül alanlar: http://www.inovalig.com/Main/Index_2014
Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2017, Pazar
İnternet sitesi: http://www.inovalig.com
Online başvuru formu: http://www.inovalig.com/Main/Registration
Kimler başvurabilir?
İnovasyona dayalı faaliyet gösteren;
- Her sektörden ve her ölçekten Özel Sektör firmaları
- Kamu kurum ve kuruluşları
Ödül Yarışması Kategorileri
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Kategori
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Kategorinin ilgili olduğu konseptler
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İnovasyon Stratejisi
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Vizyon ve inovasyonun stratejik önceliği
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Stratejinin hayata geçirilmesi
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İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü
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Görev ve sorumluluklar
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Organizasyonun yapısı
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Organizasyonun kültürü ve şartları
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İnovasyonun Yaşam Döngüsü
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Fikir yönetimi
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Ürün/Servis/İş Yönetimi/Organizasyon ya da süreç geliştirme
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Piyasaya sunma ve sürekli iyileştirme
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İnovasyon Kaynakları
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Proje yönetimi
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İnsan kaynakları ve teşvikler
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Bilgi-işlem ve bilgi yönetimi
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İnovasyon Sonuçları
Başvuru ve yarışma süreci
· Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2017
- Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, İnovaLİG 2017’ye başvuran tüm firmalara değerlendirme anketleri gönderilmektedir. Firmaların Eylül ayına kadar 47 sorudan oluşan anket değerlendirme sürecini tamamlamaları beklenmektedir.
- Başvuru Sahipleri, 5 farklı kategoride değerlendirilerek en iyi skora sahip 50 Başvuru Sahibi, yarı-finale katılım hakkı kazanır.
- Yarı-finale kalan 50 Başvuru Sahipleri değerlendirilerek 25 finalist belirlenir. Yarı-Finale kalan Başvuru Sahipleri proje danışmanları tarafından gerektiğinde ziyaret edilebilir.
- Finalde 25 Başvuru Sahibi, inovasyon yaklaşım ve metodolojilerini hakkında Büyük Jüri üyelerine sunum yaparlar. Finalistlerin sunumlarını dinleyen ve gerektiği durumlarda soru yönelten Büyük Jüri Üyeleri, toplantının ardından gizli oylama yöntemi ile her kategoride ilk üçü seçer. Her bir jüri üyesinin değerlendirme puanı ve anket sonuçlarının ortalaması alınarak her kategoride ilk 3 olmak üzere toplamda 15 firma belirlenir.
Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
Tel (1): (212) 454 06 18
Tel (2): (212) 454 03 74
e-posta: info@inovalig.com