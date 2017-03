Yarışma Başlıyor

Finalde 25 Başvuru Sahibi, inovasyon yaklaşım ve metodolojilerini hakkında Büyük Jüri üyelerine sunum yaparlar. Finalistlerin sunumlarını dinleyen ve gerektiği durumlarda soru yönelten Büyük Jüri Üyeleri, toplantının ardından gizli oylama yöntemi ile her kategoride ilk üçü seçer. Her bir jüri üyesinin değerlendirme puanı ve anket sonuçlarının ortalaması alınarak her kategoride ilk 3 olmak üzere toplamda 15 firma belirlenir.