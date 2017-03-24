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Yarışma Başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), IMP3rove Academy ile birlikte yürüttüğü “İnovaLİG 2017” yarışmasına başvurular başlamıştır. Yarışmanın amacı, katılımcı firmaların ve kamu kurumlarının inovasyon kültürlerinin interaktif bir platformda geliştirilmesi ve inovasyon yetkinlikleri yüksek olan firmaların ödüllendirilmesidir.

Yarışma Başlıyor

24 Mart 2017 Cuma 10:43

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Yarışmaya katılım ücretsiz olup katılım göstermek isteyenlerin aşağıda linki yer alan online başvuru formunu doldurmaları ve e-posta adreslerine gelecek talimatları takip etmeleri  gerekmektedir.

Yarışmaya katılım istatistikleri: http://www.inovalig.com/Content/katilim-istatistikleri

2016 yılında ödül alanlar: http://www.inovalig.com/Main/Index_2016

2015 yılında ödül alanlar: http://www.inovalig.com/Main/Index_2015

2014 yılında ödül alanlar: http://www.inovalig.com/Main/Index_2014

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2017, Pazar

İnternet sitesi: http://www.inovalig.com

Online başvuru formu: http://www.inovalig.com/Main/Registration

Kimler başvurabilir?

İnovasyona dayalı faaliyet gösteren;

  • Her sektörden ve her ölçekten Özel Sektör firmaları
  • Kamu kurum ve kuruluşları

Ödül Yarışması Kategorileri

Kategori

Kategorinin ilgili olduğu konseptler

İnovasyon Stratejisi

Vizyon ve inovasyonun stratejik önceliği

Stratejinin hayata geçirilmesi

İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü

Görev ve sorumluluklar

Organizasyonun yapısı

Organizasyonun kültürü ve şartları

İnovasyonun Yaşam Döngüsü

Fikir yönetimi

Ürün/Servis/İş Yönetimi/Organizasyon ya da süreç geliştirme

Piyasaya sunma ve sürekli iyileştirme

İnovasyon Kaynakları

Proje yönetimi

İnsan kaynakları ve teşvikler

Bilgi-işlem ve bilgi yönetimi

İnovasyon Sonuçları

Başvuru ve yarışma süreci

·         Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2017

  • Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, İnovaLİG 2017’ye başvuran tüm firmalara değerlendirme anketleri gönderilmektedir. Firmaların Eylül ayına kadar 47 sorudan oluşan anket değerlendirme sürecini tamamlamaları beklenmektedir.
  • Başvuru Sahipleri, 5 farklı kategoride değerlendirilerek en iyi skora sahip 50 Başvuru Sahibi, yarı-finale katılım hakkı kazanır.
  • Yarı-finale kalan 50 Başvuru Sahipleri değerlendirilerek 25 finalist belirlenir. Yarı-Finale kalan Başvuru Sahipleri proje danışmanları tarafından gerektiğinde ziyaret edilebilir.
  • Finalde 25 Başvuru Sahibi, inovasyon yaklaşım ve metodolojilerini hakkında Büyük Jüri üyelerine sunum yaparlar. Finalistlerin sunumlarını dinleyen ve gerektiği durumlarda soru yönelten Büyük Jüri Üyeleri, toplantının ardından gizli oylama yöntemi ile her kategoride ilk üçü seçer. Her bir jüri üyesinin değerlendirme puanı ve anket sonuçlarının ortalaması alınarak her kategoride ilk 3 olmak üzere toplamda 15 firma belirlenir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel (1): (212) 454 06 18

Tel (2): (212) 454 03 74

e-posta: info@inovalig.com

 

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