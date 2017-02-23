Yeni Kimlikler İçin Duyuru!

27.01.2016 gün ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle T.C. Nüfus Cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartları ile değiştirilmesine Ülkemiz genelinde 02.01.2017 tarihinden itibaren başlanmıştır.

Bu çalışmanın 3 ile 3,5 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmekte olup, kişilerin elinde var olan nüfus cüzdanları, değiştirilmesini zorunlu kılan haller dışında yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerlidir.

Vatandaşlarımızı n T.C. Kimlik Kartlarını zamanında alabilmeleri için ilimizde de il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde , 07.02.2017 tarihinden itibaren hafta içi 08.30-19.00’a kadar, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 09.00- 17.00 saatleri arasında fazla mesai yapılarak, vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.

Ayrıca Vatandaşlarımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait htt://ekimlikran devu.unv.gov.tr internet adresinden veya 199 nolu telefondan randevu almak suretiyle T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunabilmekte ve başvuru sonrasında da başvurusunun hangi safhada olduğuna ilişkin yine aynı internet sitesinden sorgulama yapılabilmektedi rler.

07.02.2017 tarihinden itibaren ilimizde de vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere başlatılan mesai saati dışı çalışma saatlerinde İl ve ilçe Nüfus müdürlüklerine vatandaşlarımızı n müracaatlarının düşük sevilerde olduğu görülmüştür.