11 şüpheli yakalandı!

Başiskele'deki evinden kaçan ortaokul öğrencisi C.G. polise verdiği ifadede İzmit'te bir evde kaldığını ve kendisine uyuşturucu madde verildiğini söylemişti. Polis ekipleri C.G'nin bu ifadeleri üzerine kapsamlı bir çalışma ile zanlıları yakaladı.

Geçtiğimiz hafta basına da yansıyan bazı haberlerde “Başiskele’deki evinden kaçarak yaklaşık bir hafta sonra bulunan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi C.G, polise verdiği ifade de, İzmit’de bir evde kaldığını kendisine mariuhanna isimli uyuşturucu madde verildiği ” ifadeleri gündeme oturmuştu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında C.G. isimli kız çocuğu ile ailesine ulaştı. Ekipler, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yaşı küçük C.G. ye uyuşturucu madde veren ve cinsel istismarda bulunan 11 şüphelinin tespitini yaptı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar gereği Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğümüz ile Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda daha önceden tespit edilen 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yaşı küçük C.G. isimli şahsa uyuşturucu madde temin eden, içmesine aracılık eden ve uyuşturucu maddenin etkisindeyken kendisine cinsel istismarda bulunan, aralarında yaşı küçük erkek çocuklarının da bulunduğu toplam 11 şahıs adliyeye sevk edildi.



kaynak : Kocaeli Gazetesi