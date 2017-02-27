115 Milyon Unutuldu!

Bankalarda 528 bin 876 hesapta toplam 115 milyon lira bulunuyor. Bu hesaplardan birinde tam 284 bin dolar unutuldu. .

Aralık 2016 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirimi yapılan

hesap var. Bu hesaplarda

bulunuyor En yüksek hesap

iken, en düşük meblağ

altında. Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını, Mayıs sonuna kadar 'www. zamanasimi.org/tbb' internet sitesindeki arama motorunu kullanarak öğrenebilecek. Zaman aşımına uğramış hesapları olduğunu öğrenenler, bunları kapatabilmek için

'ye kadar ilgili banka şubelerine veya genel müdürlüklerine kimlik kartı ile başvurabilecek. Başvurulmaması halinde ise yasa gereği zaman aşımına uğramış bakiyeler, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek.