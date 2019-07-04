15 Temmuz programına anlamlı katkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KO-MEK kursiyerleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında gerçekleştirilecek etkinliklere anlamlı bir katkı sundu.

15 Temmuz akşamı Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan etkinliklerde görev alacak imam hatip liseli 251 öğrencinin cübbeleri, KO-MEK kurs merkezlerinde dikildi.

KO-MEK, Giyim ve El Sanatları Usta öğreticileri, bu anlamlı görev için geçtiğimiz hafta heyecanla göreve başladı.

Büyük bir titizlikle dikilen 251 cübbe yine aynı titizlikle ütülenerek tören öncesinde hazır hale getirildi.

Cübbeleri dikmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydeden KO-MEK usta öğreticileri, "15 Temmuz akşamı gerçekleştirilecek olan etkinlikler ve anmalarda bizlerin de bir katkısı olmasından onur duyduk. Allah, o gece bizler için hayatlarını ortaya koyarak şehit olan kardeşlerimize rahmet eylesin. Vatan onlara minnettardır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde organize edeceği program öncesinde 251 demokrasi şehidimiz ve tüm şehitlerimiz için 251 bin Yasin etkinliği başlatmıştı.

KO-MEK, bu önemli ve anlamlı harekette de destek verdi. Bu arada Yasin okumak isteyen vatandaşlar, www.duayadavet.org web sitesinden kayıt yaptırabiliyor.

İnternet sitesine girenler, kaç adet Yasin okumak istiyorlarsa sitedeki ilgili bölüme yazdırıyor.

Sitede 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri ve fotoğraflarıyla o gece yaşananları anlatan bilgi ve görseller de yer alıyor.