15 Temmuz’un İkinci Yılı ve Halisdemir Ailesi’nin Gebze ziyareti

15 Temmuz Destanı’nın ikinci yılında şehitlerimizi anarken, bu eşsiz zafer 81 Vilayette kutlandı. Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde devlet töreni haline gelen 15 Temmuz’un yıl dönümünde, Milletimiz o geceyi unutmadığını ve vatanına sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Darbe girişiminin en önemli merkezilerinden biri olan ve onlarca Şehit verdiğimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleşen tören görülemeye değerdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen Şehitler Köprüsü’nde ki törene vatandaşlar akın akın gelirken, 81 İl ve yüzlerce İlçenin Merkezlerinde anma ve kutlama programları tertiplendi, Demokrasi nöbetleri tutuldu. Türk Milleti Bağımsızlığına olan düşkünlüğünü, Hürriyet aşkını, birlik ve beraberlik duygusunu bir kez daha göstererek, tüm Dünyaya demokrasi verdi.

Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova’da da15 Temmuz kutlamaları gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamlıkları ve Belediyeler geceye ışık tutarken, Gebze Bölgesi adeta geceyi ayakta geçirdi. 15.Temmuz destanı olarak tarihe geçen hain darbe girişimin ikinci yılında meydanlar coştu Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Gebze çok önemli ve özel bir konuğu ağırladı. Özel Kuvvetler Komutanlığının işgalini canı pahasına önleyerek darbenin seyrini değiştiren, 15 Temmuz kahramanı Niğde’nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinden yiğit bir Anadolu evladı olan Astsubay Ömer Halisdemir’in babası ve kardeşi Gebze’deki etkinliklere katıldı

Gebze Kaymakamlığı ve Gebze belediyesinin düzenlediği Ortak etkinlik kapsamında Gebze’ye gelen Hüseyin Baba Halisdemir, Gebze şehitliğini ziyaret edip, akşam düzenlenen şehitleri anma etkinlikleri ve demokrasi nöbetine katıldı. Bizde geçtiğimiz yıl Ömer Halis Demir’in dünyaya geldiği Niğde’nin bor ilçesindeki Çukurkuyu Beldesine giderek şehidin mezarını ziyaret etmiştik. 15 Temmuz’un sembol ismi olan Ömer Halisdemir’in kabrinde dualar etmiştik. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir’i Gebze’de görmekten duyduğum mutluluğu dile getirmek isterim. Tarihin seyrini değiştiren, milyonlarca kişiye örnek olan bir evlat yetiştirmek kolay değil. Binlerce yeni doğan çocuğa ismini veren böylesi bir kahramanın Ailesini Gebzeliler adeta bağırlarına bastılar.

BİZLERE ÖMER’LER VEREN ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN

Onur konuğu olarak Gebze’ye gelen 15 Temmuz Zaferinin sembol isimlerinde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir Gebzelileri selamladı. Baba Halisdemir, “15 Temmuz’dan sonra tüm Türkiye’yi gezmeye başladım bu günde sizlerle birlikteyiz. Türk milleti bize öyle bir şehadet mertebesi ver ki bir an olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Bu sebeple hepinize çok teşekkür ediyorum ve gençlere güveniyorum, annelere güveniyorum, bizlere Ömer’ler veren Allah’a binlerce şükürler olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. ” dedi.

ALLAH TÜM ŞEHİTLERİMİZDEN RAZI OLSUN

Kardeş Soner Halisdemir ise yaptığı konuşmasında, “Şehitlerimizin isimlerini, yaşatmak amacıyla çocuklarına veren anne ve babalara çok teşekkür ediyorum. Binlerce Fethi Sekin, Ömer Halisdemir dünyaya geldi. Onlar zaten ölmedi her zaman yaşayacaklar. Ömer Halisdemir son görevine şahadet olduğunu bilerek gitti. Ama şunu düşündü; benim çocuklarım anasız babasız büyür ama vatansız büyüyemez diyerek gitti. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun” dedi. Konuşmaların ardından onur konuklarına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker plaket takdiminde bulundu.