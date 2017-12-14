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150 Öğrenci Akvaryumunu Ziyaret Etti

Çayırova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezi ve Bilgievi öğrencileri, Tuzla Marina’da bulunan Viasea Akvaryumunu ziyaret etti.

150 Öğrenci Akvaryumunu Ziyaret Etti

14 Aralık 2017 Perşembe 14:36

Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumunu rehberler eşliğinde gezen minikler, adeta büyülendi. Doğal yaşam alanları dünyanın farklı yerleri olan deniz canlılarını ilgiyle izleyen çocuklar, sualtı fotoğraf sergisini de inceleme şansı yakaladı. 7 Bilgievi ve 1 Gençlik Merkezinden toplam 150 öğrenci gruplar halinde Viasea Akvaryumunu ziyaret ederek, doğal yaşamın mucizelerini keşfetti. Rehberlerin de eşlik ederek bilgi verdikleri gezide öğrenciler, akvaryumdaki farklı canlı türlerini inceledi. Balıkları biberon ile besleyen öğrenciler, merak ettikleri tüm soruları rehberlere yönelttiler. Bir hafta süren gezi programında birçok öğrenci ilk defa geldikleri Akvaryum gezisi ile balık ve deniz canlısını görme fırsatı buldular.
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