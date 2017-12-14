150 Öğrenci Akvaryumunu Ziyaret Etti Çayırova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gençlik Merkezi ve Bilgievi öğrencileri, Tuzla Marina’da bulunan Viasea Akvaryumunu ziyaret etti.

14 Aralık 2017 Perşembe 14:36