16 Ocak Basın Onur Günü Kocaeli Genelinde Kutlanmalı

http://www.gebzegazetesi.com/16-ocak-basin-onur-gunu-kocaeli-genelinde-kutlanmali-makale,4442.html





10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ile ilgili yazdığım yazılar büyük ilgi gördü. Bugün de 16 Ocak Basın Onur Günü ile ilgili bir yazı kaleme almak istiyorum.

Basın tarihinde çok önemli yeri olan 16 Ocak Basın Onur Günü ile ilgili Kocaeli bölgesindeki resmi kurumlar da etkinlikler yapmalı.

Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı olan 2021 yılı, devletimiz tarafından İstiklal Marşı yılı ilan edildi. Bu açıdan 16 Ocak Basın Onur Günü, Kocaeli bölgesinde ve ilçelerde pandemi önlemleri alınarak farklı etkinliklerle kutlanmalı.

Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu Basını

Türk basın tarihinde Anadolu basınının Milli Mücadele’nin başarıya ulaşması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna en büyük katkıyı yapmıştır.

Kuvvay-i Milliye’yi Anadolu basını desteklemiş, Sivas Kongresi’nin toplanmasında bizzat Atatürk tarafından İrade-i Milliye yani bugünkü ifadesiyle Ulus Gazetesi yayın hayatına sokulmuş, Mehmet Akif ve Eşref Edip tarafından Sebül-ür Reşat dergisi yayınlanmıştır.

Anadolu basını, Kurtuluş Savaşı’nı desteklerken İstanbul gazeteleri mandacılığı savunuyordu. Bugün de Anadolu gazeteleri milletin ve devletin yanında onur mücadelesi veriyor.

Basın Tarihinde 16 Ocak

Basın tarihinde Gebze ve Kocaeli’ye baktığımızda Atatürk Cumhuriyet’in ilanından 9 ay önce 16 Ocak 1923’te ilk basın toplantısını İzmit’te düzenleyerek Cumhuriyet’in ilanı ile ilgili önemli bilgiler vermiştir. Bir anlamda, bu basın toplantısıyla Cumhuriyet’in temelleri Kocaeli’de atılmıştı.

Basın tarihimizde Gebze’nin ayrı bir yeri vardır. Gebze’de ilk gazete 1953 yılında Gebze’nin Sesi adıyla Emin Polat tarafından çıkartılmıştır. Hayri Macar’dan Ragıp Demirkol’a Şükrü Bülbül’den Ramazan Arslan’a birçok gazeteci Gebze’de hoş sedalar bırakarak gelip geçmiştir.

Önemli olan hoş sedalar bırakmaktır. Genç gazeteci arkadaşlarıma tavsiyem, eforlarını birbirlerine harcamak yerine basın mesleğinin vefasız olmadığını göstermeleri ve basın tarihi ile ilgili araştırma yapmalarıdır. Biz kendi mesleğimize ve kendimize büyük vefasızlık yapıyoruz. Vefasızlık yapanlar vefasızlığa uğrayacaktır.

Atatürk ve Basın Tarihinde Kocaeli

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladıktan hemen sonra 16 Ocak Kocaeli basın tarihi için çok önemlidir. 16 Ocak 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile ilgili ilk basın toplantısını İzmit’te düzenledi. 30 yıldır Gebze’de gazetecilik yapıyoruz. Kocaeli’nin tarihine ışık tutan ilk belgesel TV programını 1999 yılında biz hazırlayarak, 16 Ocak Basın Onur Günü’ne ayrı bir önem verdik.

Kocaeli Belgeselini birçok TV kanalında yayınlatarak Kocaeli’ye ve tarihimize karşı vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Keşke bizim gibi daha birçok kurum ve kuruluşu belgeseller hazırlayarak TV kanallarına dağıtsalardı. Bir gazeteci ve belgeselci olarak görevimi yapmanın huzuru içinde olduğum Kocaeli belgeselinin senaryo metninden bir bölümü 16 Ocak Basın Onur günü vesilesi ile sizlerle paylaşıyorum.

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Kocaeli Belgeselinin Senaryo Metninden Bir Bölüm...

..." Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesinden sonra Gazi Mustafa Kemal, İzmit’i ziyaret etti. 13 Haziran 1922 günü Kocaeli sancağına gelen başkumandan önce Adapazarı’nı ziyaret etti ve 17 Haziran günü öğleden sonra binlerce kişi tarafından İzmit’e uğurlandı. İzmit istasyonunda kendisini askeri ve mülki erkân ile coşkulu bir topluluk karşıladı. 16 Ocak 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile ilgili ilk basın toplantısını İzmit’te düzenleyerek Cumhuriyetin ilanı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı…

Kocaeli´nin tarihinde sıkıntı ve kara günlerde yaşandı. Tarih boyunca düşkünlere kucak açtı, mazlumlara barınak, göç edenlere vatan, sürgüne uğrayanlara sığınak oldu. Tarihe 93 harbi ve Rus bozgunu olarak geçen Balkan ve Kafkas harbinde Rumeli’den sürülen binlerce aile Kocaeli bölgesine yerleştirildi. Karadeniz’de Rus işgali sırasında Rum ve Ermeni zulmünden kaçan on binlerce Karadenizli Kocaeli bölgesinde yeniden yurt yuva kurdu. Karadeniz ve Rumeli kökenli kaç aile dede ve ninelerinin göç sırasında yaşadığı katliam ve zulümden haberi var. İşgallerde ve göç yollarında şehit olanları rahmet ve şükranla anıyoruz...

93 harbinde Kocaeli’ne göç edenlerin peşini sıkıntılar bırakmıyordu. Eli silah tutan vatanperver Kocaelililer Balkanlar, Çanakkale, Yemen, Kafkasya ve Milli Kurtuluş Savaşı’nda cephelerde düşmana karşı yiğitçe savaşırken, Kocaelili gözü yaşlı analar, bağrı yanık eşler ve öksüz çocuklar; yıllarca şehit haberi ve gazi yolu bekledi. 7 düvele karşı yapılan 1. cihan harbinde Kocaeli binlerce gencini şehit ve esir verdi.

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Kurtuluş savaşında Kocaeli

Kurtuluş Savaşı öncesi 20 Kasım 1918’de İzmit, İngilizler tarafından işgal edildi.27 Ekim 1920’de de şehir, Yunanlıların işgaline uğradı. İşgalci Yunan askerleri Kocaeli bölgesindeki yerli Rum ve Ermeni işbirlikçilerle Türkleri katledip birçok köy ve mahalleyi yakmaya ve yağmalamaya başladı. Yağma ve katliam 27–28 Haziran 1921 gecesi doruk noktasına ulaştı.28 Haziran sabahı sadece İzmit merkezinde 312 kişiyi katlederek şehri ateşe verip yaktılar...

Yunan askerlerinden destek alan yerli Rum ve Ermeni çeteleri yıllarca birlikte yaşadığı savunmasız ve sahipsiz Türklere karşı terör estirmeye devam ediyordu. Gölcük, Karamürsel-Gebze ve Körfez ilçesinde savunmasız binlerce kişiyi katleden Rumlar insanları camilere doldurup diri diri yaktılar. Rum ve Ermeni çetelerinin bu zulmünden kaç gencimizin haberi var...? Yaşanan katliam ve zulmü bile araştırmıyoruz. Kaç şehit ve esir verildiğinden haberimiz bile yok...Şehit torunları bu tarihi gerçekleri araştırıp kamuoyuna açıklamalı… Gençlerimiz milli kültür ve tarih bilincine sahip olmalı…

Kocaeli, Mustafa Kemal Atatürk´ün öncülüğünde Anadolu’da başlayan Milli Kurtuluş Savaşı ile 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarıldı. 11 Şubat 1922´de İzmit sancağı iken, Kocaeli Sancağı oldu. Her yıl 28 Haziran’da İzmit’te kurtuluş şenlikleri düzenlenerek şehitlerimiz rahmet ve şükranla anılıyor…

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Atatürk’ün, Tarihi Kocaeli Gezileri...

..."Kocaeli’nin batısındaki askeri birlikleri denetlemek maksadıyla, 16 Haziran 1922 günü (Geyve)´ye gelen Mustafa Kemal Paşa, geceyi burada geçirdikten sonra, 17 Haziran 1922 günü bir süreden beri Adapazarı Askerlik Şubesi Başkanı Baha Beyin evinde misafir olan annesi Zübeyde Hanımefendi ile buluşarak hasret giderir. O geceyi annesiyle birlikte geçiren Mustafa Kemal Paşa, müteakiben kendisiyle mülakat yapmak isteyen Fransız Edibi Claude Farrere´i kabul etmek üzere 18 Haziran 1922 trenle İzmit´e hareket eder.

Tarihi günlerinden birini yaşayan İzmitliler Mustafa Kemal Paşa’yı İzmit İstasyonu’nda misli görülmemiş bir tezahüratla karşılarlar. Mustafa Kemal Paşanın İzmit´e gelişlerini ve İzmit´ten uğurlanışlarını saati saatine izleyen Kocaeli Gazetesi, 20 Haziran 1922 tarihli nüshasında bu olayı röportaj şeklinde bütün yurda duyurmuş bulunmaktadır.

Milli Mücadele yıllarında Pierre Loti ile birlikte Avrupa Basınında Türkiye´nin Siyasal Haklarını savundu ve Kurtuluş savaşını destekledi. Kurtuluş savaşını müteakiben ATATÜRK´ten bir mülakat talep eden Claude Farrere 18 Haziran 1922 tarihinde İzmit´te Atatürk´le buluştu."....(Kocaeli Gazetesi, 20 Haziran 1922)

Evet, Kocaeli’nin tarihine ışık tutan ilk belgesel TV programını 1999 yılında biz hazırladık. Kocaeli Belgeselini birçok TV kanalında yayınlatarak Kocaeli’ye ve tarihimize karşı vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Keşke bizim gibi daha birçok kurum ve kuruluşu belgeseller hazırlayarak TV kanallarına dağıtsalardı.

Biz görevimizi yapmanın huzuru içindeyiz. Görevini yapmayanlar utansın…