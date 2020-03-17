18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

Vali Aksoy, mesajında, Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve kutsal vatanı için canlarını feda eden şehitlerin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını bildirdi.

Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan, bu uğurda büyük bedeller ödeyen aziz milletin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğine dikkati çeken Aksoy, milletin canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını canı ve kanı pahasına korumasını bildiğini belirtti.

Aksoy, Çanakkale Zaferi'nin, Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu bir destan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Tarihimizin en şerefli sayfalarını oluşturan ve binlerce şehidimizin kanıyla yazılan bu destanın altında milletine bağlılık, vatan aşkı ve büyük millet olmanın şuuru yatmaktadır. Çanakkale'de kazanılan bu zafer, tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' gerçeğini kabul ettirmiş ve kahraman Türk milletinin varlığını yeniden ortaya koymuştur. Çanakkale Zaferi; askerine 'taarruzu değil, ölmeyi' emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin, gazilerimizin, top yekun Türk milletinin zaferidir. Çanakkale, vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın ve azmin, taktik ve dehanın zaferidir."

Milli mücadele inancının ve ruhunun ilk meşalesinin yakıldığı Çanakkale Zaferi’nden 105 yıl sonra da milletimiz, aynı inanç, ruh ve kararlılık geçmişine, bugününe ve geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Bir yandan Cumhuriyetimizi istikbale, ülkemizi dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken, diğer yandan da bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bağımsız bir ülke bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin varlığı ve bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.