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20 bin öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "20 bine yakın öğretmeni 2018 yılında inşallah eğitim ailemize katacağız. Duyuruları şubatta başlatıyoruz, sınavları mayıs gibi yapıyoruz, ağustos gibi de göreve başlatıyoruz." dedi.

20 bin öğretmen atanacak

20 Eylül 2017 Çarşamba 15:26

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Bakan Yılmaz, öğretmen atamalarına ilişkin "Bütçemiz geçsin. Bütçe geçtikten sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanımızın da olduğu bir heyette, talebimizi sunacağız. Onlar, Türkiye'nin durumuna, bütçenin durumuna bakacaklar. Bize izin verecekler. Gelecek yıl da biraz aşağı, biraz yukarı olabilir ama 20 bine yakın öğretmeni de 2018 yılında inşallah eğitim ailemize katacağız. Duyuruları şubatta başlatıyoruz, sınavları mayıs gibi yapıyoruz, ağustos gibi de göreve başlatıyoruz." bilgisini paylaştı. 

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