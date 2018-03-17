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22. Dönem POMEM başvuruları başlıyor

POMEM Başvuru formuna sporkentikocaeli.com adresinden ulaşabilecek

22. Dönem POMEM başvuruları başlıyor

17 Mart 2018 Cumartesi 11:57

Polis adayı olmak isteyen Kocaelili gençler 22. Dönem POMEM sınavlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Ücretsiz Spor Özel Yetenek kurslarında hazırlanacak. POMEM sınavlarına yönelik hazırlık kurslarının başvuruları önümüzdeki günlerde başlayacak.

 BAŞVURU MERKEZLERİ

22. Dönem POMEM öğrenci alımı başvuruları, Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Vinsan Tesisleri’nde bulunan Şube Müdürlüğü’ne elden yapılacak.  Gebze’deki başvurular ise Gebze Olimpik Yüzme Havuzundan alınacak. POMEM sınavların Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kurslarında hazırlanmak isteyen öğrenciler, başvuru formuna sporkentikocaeli.com adresinden ulaşabilecek.

 İSTENİLEN BİLGELER

Gençlerin kayıt sırasında yanlarında bir adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve KPSS sonuç belgesini bulundurması gerekiyor.

 21. DÖNEM KURSİYERLERİNİN BAŞARISI

Öte yandan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem sınavlarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kurslarında hazırlanan gençler başarıları ile göz doldurdu. Sınava Spor Özel Yetenek Kurslarında hazırlanan 15 genç POMEM 21. Dönem sınavını kazandı.

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