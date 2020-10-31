28 Can Kaybımız Var, 243 Kişi Halen Tedavi Görüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremle ilgili, "28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor." dedi.

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız

İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı

Enkaz altında kalan Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı

28 can kaybımız var. 3’ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından İzmir depreminde son duruma ilişkin bilgi veren Koca, şunları kaydetti:

"28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimiz ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız."

UMKE Personeli Eda: Birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor.



“UMUT VAR VE HEP OLACAK!” pic.twitter.com/V6kEBTly5I