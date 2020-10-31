banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Can Kaybımız Var, 243 Kişi Halen Tedavi Görüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 28 olduğunu bildirdi.

28 Can Kaybımız Var, 243 Kişi Halen Tedavi Görüyor

31 Ekim 2020 Cumartesi 16:31

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremle ilgili, "28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor." dedi.
  • İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız
  • İzmir'de 17 saat sonra enkaz altındaki 3 kişiye daha ulaşıldı
  • Enkaz altında kalan Buse 9,5 saat sonra kurtarıldı 

28 can kaybımız var. 3’ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından İzmir depreminde son duruma ilişkin bilgi veren Koca, şunları kaydetti:

"28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimiz ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız." 

UMKE Personeli Eda: Birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor.

“UMUT VAR VE HEP OLACAK!” pic.twitter.com/V6kEBTly5I

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Taşan Dere 4 Aracı Sürükledi Taşan Dere 4 Aracı Sürükledi
Çayırova’daki Caddelerin Çehresi Değişti Çayırova’daki Caddelerin Çehresi Değişti
Başkan Büyükgöz Sahada Esnafları Ziyaret Etti Başkan Büyükgöz Sahada Esnafları Ziyaret Etti
Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
Büyükşehir’den İzmir deprem bölgesine yardım Büyükşehir’den İzmir deprem bölgesine yardım
Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Taşan Dere 4 Aracı Sürükledi
- Sürüklenen bir otomobil ağaç ile duvar arasında asılı kaldı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde derenin taşması...

Haberi Oku