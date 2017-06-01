31 Mayıs Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği

"Sigaraya Hayır" sloganı ile gerçekleştirdikleri etkinlikte neden sigaraya hayır dediklerini gerekçeleri ile birlikte anlattılar. Sınıf öğretmenleri ve aynı zamanda Yeşilay Gebze Şubesi Kurucu Başkanı olan Gürbüz KURU da her sınıfta öğrencilere sigaranın zararlarını kısa bir şekilde anlattı.

Gürbüz KURU şunları söyledi:"Çocuklar,dünyada ve ülkemizde en çok ölüme sebep olan sigaradır.Bir yılda ülkemizde 100 bin insan,dünyada ise 17 milyon insan sigaradan ölüyor.İnsanlarda başta kanser olmak üzere bir çok hastalıklara sebep olan sigara ile mücadele edilmesi için böyle bir gün ilan edilmiştir.Bu kadar zararı olan sigara,içen insanlarda bağımlılık yapmaktadır.Size ileri yaşlarınızda sigara teklif edecek olan arkadaşlarınıza kararlı bir şekilde "Hayır!" demelisiniz.Aksi taktirde bir kere ile bile olsa başlarsanız,siz de bağımlı olabilirsiniz.Sigara,bir çok hastalık sebebi olduğu gibi,aynı zamanda ekonomik olarak da ülkemizi olumsuz etkilemektedir.Bir insan 20 yıl sigaraya vereceği parayı biriktirirse bir araba alabilir.Bunu ülke genelinde düşünürsek çok büyük bir ekonomik değer etmektedir.

Ülkemizde sigara ile ilgili bir çok düzenlemeler oldu. Mesela kapalı yerlerde ve ulaşım araçlarında sigara içilmesi yasaklandı. Ancak özel arabalarda ve evlerde hala sigara içen anne ve babalar olduğuna şahit oluyoruz.Bir yerde bir paket sigara içildiği zaman,orada içmeyen insanlar da yarım paket sigara içmiş gibi oluyorlar ve aynı zararları onlar da görüyorlar.Anne ve babalarınıza söyleyin,arabalarda ve evlerde sigara içiyorlarsa lütfen bunu yapmasınlar."dedi.

1-C Sınıfı öğrencileri 1-B,1-D,2-B,3-A ve 4-A sınıflarını 1 ders saati içerisinde gezerek "Sigaraya Hayır" demenin gerekçelerini anlattılar ve değişik etkinliklerle sigaranın zararlarına dikkat çektiler. Bazı öğrenciler anne, baba ve yakınlarına sigaranın zararlarını söyledikleri ve bırakmalarını istedikleri halde bırakmadıklarından yakındılar.