342 bin 964 öğün sıcak yemek





Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Yaşlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kudret Sekban ile yönetimini makamında ağırladı. Birliktelikte gariplere ve yaşlılara verilen sıcak yemeğin yanı sıra sağlık medikal yardımının öneminden bahseden Başkan Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmetler noktasında çok titiz çalışıyoruz. Gariplerimize ve yaşlılarımıza sahip çıkıyor, 2017 yılında üç yüz kırk iki bin dokuz altmış dört öğün sıcak yemeği kendilerine ulaştırdık” dedi.





“MAZLUMUN YANINDA, ZALİMİN KARŞISINDA OLDUK”

Hayırda yarışan, kanayan yaralara pansuman yapan, insanlığa umut olan Sivil Toplum Kuruluşlarını da desteklediklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu anlayışımızdan asla taviz vermeden çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Ülkemiz sınırları içinde ve dışında bizden yardım bekleyen her mazluma el uzatmalıyız. Biz devlet ve millet olarak her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olduk. Bu duruşumuzdan da asla taviz vermeyeceğiz. Bu tarihimizin bize yüklediği büyük bir sorumluluktur” şeklinde konuştu.





“VATANDAŞIMIZA SAĞLIK MEDİKAL YARDIMI GERÇEKLEŞTİRDİK”