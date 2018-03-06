342 bin 964 öğün sıcak yemek

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Yaşlılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kudret Sekban ile yönetimini makamında ağırladı. Birliktelikte gariplere ve yaşlılara verilen sıcak yemeğin yanı sıra sağlık medikal yardımının öneminden bahseden Başkan Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmetler noktasında çok titiz çalışıyoruz. Gariplerimize ve yaşlılarımıza sahip çıkıyor, 2017 yılında üç yüz kırk iki bin dokuz altmış dört öğün sıcak yemeği kendilerine ulaştırdık” dedi.
“MAZLUMUN YANINDA, ZALİMİN KARŞISINDA OLDUK”
Hayırda yarışan, kanayan yaralara pansuman yapan, insanlığa umut olan Sivil Toplum Kuruluşlarını da desteklediklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu anlayışımızdan asla taviz vermeden çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Ülkemiz sınırları içinde ve dışında bizden yardım bekleyen her mazluma el uzatmalıyız. Biz devlet ve millet olarak her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olduk. Bu duruşumuzdan da asla taviz vermeyeceğiz. Bu tarihimizin bize yüklediği büyük bir sorumluluktur” şeklinde konuştu.
“VATANDAŞIMIZA SAĞLIK MEDİKAL YARDIMI GERÇEKLEŞTİRDİK”
Bugün Kızılay teşkilatımız başta olmak üzere birçok STK’nın Arakan'dan Suriye'ye, Somali'den çok uzak diyarlara kadar yardım elini uzattığını vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Çok cömert bir milletin temsilcileriyiz. İnşallah sonsuza dek böyle olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de kentimizde gariplerimize, ihtiyaç sahiplerine ve mazlumlara duyarsız kalmıyoruz. Sıcak yemek ihtiyacına dönük çalışmalarımız sürerken, vatandaşımıza sağlık medikal yardımı gerçekleştirdik” açıklamasını yaptı. Dernek Başkanı Kudret Sekban ise Büyükşehir Belediyesinin yaşlılara dönük hizmetlerinden dolayı Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür ederek, ortak projelerde birlikte hareket etme önerisini dile getirdi. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.