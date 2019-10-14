365 hat ve 730 güzergâh anlık takip ediliyor

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Toplu Taşıma Müdürlüğü bünyesinde son teknolojik donatılarla kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOM)’ni ziyaret etti. UKOM sistemi ile 365 hat üzerinde bulunan 730 güzergâh anlık takip edildiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, “Güzergahlar üzerinde seyir halinde olan kooperatiflere bağlı 2 bin 200 halk otobüsü ve 387 Büyükşehir Belediyesi otobüslerini gün boyunca buradan takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“GÖREVLİLERİMİZ ANINDA MÜDAHALE EDİYOR”

Gerekli görülen durumlarda da merkezden güzergâhlar üzerinde çalışan ve 21 kişiden oluşan Ulaşım Denetleme Ekipleri ile telsizle bağlantı sağlanıp gerekli ikazlar birebir şoförlere iletildiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, “Şehrin önemli noktalarında bulunan MOBESE kameralar ile de trafik yoğunluğu ve trafikte ulaşımı aksatacak sorunlar izleniyor, gerekli görüldüğü durumlara görevlilerimiz anında müdahale ediyor” dedi.

“OLASI İHLALLERE ANINDA MÜDAHALE EDİYOR”

153 Çağrı Merkezi ile koordineli çalışan merkezin, UKOM tarafından araç çalışma saatleri, güzergâh kontrolleri ve durak giriş çıkışları sürekli takip edildiğini de vurgulayan Başkan Büyükakın, “Merkezimiz ve ekiplerimiz olası ihlallere anında müdahale ediyor” şeklinde konuştu. Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olan konular ile ilgili yönetmelikler dahilinde, ihlali tespit edilen araçlar hakkında, UKOME kararları, toplu taşıma yönetmeliği, servis araçları yönetmeliği, ticari taksi yönetmeliği ile belirlenen kurallar ile ilgili kanunlarla idari yaptırımlar uygulandığı bilgisini de alan Başkan Büyükakın, “Arkadaşlarımız bu merkezden trafik yoğunluk haritaları üzerinden anlık takip de yapabiliyor” ifadelerini sarf etti.

“SOSYAL MEDYADAN VATANDAŞLARIMIZ BİLGİLENDİRİLİYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Hasan Aydınlık, Ulaşımpark Genel Müdürü Salih Kumbar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Çelebi ve diğer yetkililerinde hazır bulunduğu incelemede UKOM personellerine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Bu merkezimiz aynı zamanda olası yoğunluk, kaza, yol bakım ve onarım sebebiyle kapanan güzergâh bilgileri sosyal medya hesaplarından paylaşılarak vatandaşlarımız bilgilendiriliyor” diyerek açıklamalarını tamamladı.





