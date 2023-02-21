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464 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı

Kocaeli'de iki ikametten 464 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kaçan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

464 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs yakalandı

21 Şubat 2023 Salı 12:47

  Edinilen bilgiye göre, 25 Ocak ve 18 Şubat tarihleri arasında Başiskele ilçesinde iki ikamette hırsızlık olayı yaşandı. Toplam 464 bin TL değerinde ziynet eşyasının  
çalınmasıyla ilgili ev sahipleri polis ekiplerine şikayette bulundu. Olayla ilgili araştırma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki olayın faili olduğunu  
tespit ettikleri L.U.'yu yakaladı. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada çalınan malzemelerin birçoğu ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Ayrıca evde 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İfadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  


İHA
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HırsızlıkGebzeKocaeli
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