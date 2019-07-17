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5 haftada 604 kişiye hayat verdiler

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM cankurtaranları, deniz sezonunun 5’inci haftası geride kalırken bu hafta 135 toplamda 604 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

5 haftada 604 kişiye hayat verdiler

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:00

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin cankurtaranları, deniz sezonunun 5’inci haftasında 135 kişiyi boğulmaktan kurtararak vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam ediyor. İtfaiyenin Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma vakalarına anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçerken 5’inci hafta sonunda boğulmakta olan 604 kişiyi kurtardı. Sivil toplum kuruluşlarının da görev aldığı 200 cankurtaran, yaz aylarında vatandaşların rahatça denize girebilmeleri için sahillerde deniz sezonunun bitimine kadar nöbetlerine devam edecek.

 

SÜREKLİ GÖZLEM YAPIYORLAR

Havaların ısınması ile yoğunlaşan sahillerde can kaybının yaşanmaması için cankurtaranlar daha da dikkatli gözlem yapıyor. Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyor. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. 8-14 Temmuz tarihleri arasında cankurtaranlar, 5 sahil bölgesinde yaşanan 135 boğulma vakasına müdahale etti.

 

47 VATANDAŞA SAĞLIK HİZMETİ

Cankurtaranlar tarafından Cebeci bölgesinde 78, Kumcağız bölgesinde 45, Bağırganlı bölgesinde 6, Karamürsel bölgesinde 4 ve Bayramoğlu bölgesinde 2 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana boğulma tehlikesinden kurtarılanların sayısı ise de toplam 604’e ulaştı. 5’inci hafta da ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 47 vatandaşa ambulans birimleri tarafından sağlık hizmetleri verildi.

 

10 BÖLGEDE HİZMET VERİLİYOR

KOSKEM Kocaeli sınırları içerisindeki Kandıra Karadeniz bölgesinde Cebeci, Kumcağız, Miço Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı plajları İzmit Körfezi’nde Karamürsel ile Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Bayanlar plajı dahil 10 bölgede hizmet veriyor. Ekipler haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti sunuyor. Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip görev yapıyor.

 

RİP AKINTISINA DİKKAT    

Boğulmaların başlıca sebebi olan (RIP) içe çeken akıntı hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacı ile 10.000 adet el broşürü hazırlanarak sezon içerisinde dağıtımı yapılacak. Sesli anons sistemlerini de kuran KOSKEM ekipleri, gerekli durumlarda vatandaşlara uyarı ve ikaz yapılabilecek.

 

DALGALI DENİZE GİRMEYİN

Sahillerde gerekli tüm tedbirleri alan KOSKEM, halkın, görevli personelin uyarılarına uymalarını istedi. Vatandaşları dalgalı denize girmemeleri konusunda uyaran KOSKEM, cankurtaran hizmeti verilen sahilleri tercih edilmesini belirtti. KOSKEM önlem olarak sahillere asılan can simitlerine bağlı iplere zarar verilmemesi, verenlerin ihbar dilmesi konusunda da uyarıda bulundu.

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