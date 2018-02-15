55 bin 682 Ton Atık Toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ambalaj atıkları, elektrikli-elektronik atıklar, kızartmalık atık yağlar, atık piller, ömrünü tamamlamış lastikler, hacimli atıklar, atık ilaçlar, boya-tiner kutusu gibi tehlikeli atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli genelindeki atık getirme merkezleri 2017 yılında 55 bin 682 ton atık topladı.

VATANDAŞLAR BİLİNÇLENDİRİLİYOR

Geri kazanılabilir nitelikteki ambalaj atıkları, atık piller, bitkisel atık yağlar ile elektrikli ve elektronik atıklar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeksizin toplanması, taşınması ve geri kazanımı çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, ilçe belediyeleri ve bakanlık tarafından çevre izin/lisanslı firmalar ile birlikte çalışmalar yürütülüyor. Özellikle okullarda ve sivil toplum kuruluşlarında eğitim ve bilinçlendirme seminerleri düzenleniyor.

KAYNAĞINDA AYRI TOPLANIYOR

Kamu kurum ve kuruluşları, sağlık kurum ve kuruluşları, işyerleri ve ticarethaneler vb. yerlere atık biriktirme ekipmanları konularak atıkların kaynağında ayrı toplanması sağlanıyor. Kocaeli genelinde geri kazanılabilir nitelikte; 55 bin 602 ton ambalaj atığı, 29 ton elektronik atık, 23 ton atık pil, 28,5 ton bitkisel atık yağ kaynağında ayrı toplanıp bertaraf edildi.

BÜYÜKŞEHİR KOORDİNASYONUNDA

Çevrenin korunması ve bu konuda farkındalık oluşturulması çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından koordine ediliyor. Hanelerden kaynaklanan ambalaj atıkları, elektrikli-elektronik atıklar, kızartmalık atık yağlar, atık piller, ömrünü tamamlamış lastikler, hacimli atıklar, atık ilaçlar, boya-tiner kutusu gibi tehlikeli atıklar vb. atıkların sağlıklı bir şekilde biriktirilerek geri kazanımı ve bertarafı sağlanıyor.

6 İLÇEDE BULUNUYOR

Atık toplama ve bertaraf işlemleri yapılırken tüketicinin de bu sisteme dâhil edilmesi amacıyla gerekli mevzuat doğrultusunda minimum 1.000 metrekarelik alanlarda Atık Getirme Merkezleri kuruluyor. Bu merkezlerin yer seçimi, projelendirmesi, biriktirme ekipmanlarının temini, izin sürecinin takibi vb. faaliyetler Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilçe belediyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Kocaeli genelinde, hali hazırda Körfez, Derince, Gölcük, Kartepe, Darıca ve Çayırova İlçelerinde olmak üzere 6 adet Atık Getirme Merkezi bulunuyor.