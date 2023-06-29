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70 bin metrekare alanda inşa edilen Çayırova Millet Bahçesi bölgeye değer katacak

70 bin metrekare alanda inşasına devam edilen Çayırova Millet Bahçesi; futbol sahası, fitness ve piknik alanları ile bölgede yaşayan vatandaşların hayatına değer katacak.

70 bin metrekare alanda inşa edilen Çayırova Millet Bahçesi bölgeye değer katacak

29 Haziran 2023 Perşembe 17:54

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde millet bahçelerinin sayısını arttırıyor. Bu çerçevede yapımına devam edilen ve toplamda 70 bin metrekare alana sahip “Çayırova Millet Bahçesi” bölgeye değer katacak. Millet bahçesinde, inşasına devam edilen yapıların kaba inşaatının bitirilme aşamasına geldi. Taş duvar imalatının yüzde 50’si tamamlanırken kaykay pistinin ünitelerinin montajına devem ediliyor. Çayırova ilçesinin Akse Mahallesinde inşa edilen millet bahçesi içerisine bin 140 metrekare millet kıraathanesi, 410 metrekare kafeterya, 182 metrekare mescit, 120 metrekare spor tesisi ve 10 metrekare büfe gibi yapılar inşa edilecek. Proje dahilindeki çevre düzenlemeleri çerçevesinde 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 15 bin metrekare meyve bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alacak.








İHA
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