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8 CANLI BOMBA ÖLDÜRÜLDÜ!

TSK'dan kritik Fırat Kalkanı açıklaması..

8 CANLI BOMBA ÖLDÜRÜLDÜ!

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:03

 

DEAŞ mensubu teröristler tarafından El Bab'ın güneyindeki geçici üs bölgesi yakınlarında bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi, üzerilerinde canlı bomba yeleği bulunan 8 DEAŞ mensubu terörist öldürüldü.




Genelkurmay Başkanlığınca, DEAŞ mensubu teröristler tarafından El Bab'ın güneyindeki geçici üs bölgesi yakınlarında bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendiği, üzerilerinde canlı bomba yeleği bulunan 8 DEAŞ mensubu teröristin öldürüldüğü duyuruldu. 7 Özgür Suriye Ordusu mensubunun şehit olduğu saldırıda, geçici üs bölgesindeki TSK unsurlarının zarar görmediği bildirildi.

17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'nin kuzeyinde devam eden fırat Kalkanı Harekatı'nın 176'ıncı gününde, karadan ve havadan 224 DEAŞ terör örgütü hedefi vurulurken, 17 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi..
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