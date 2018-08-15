ABD Türkiye’ye başlattığı ekonomik savaşı kaybedecek

Tarih tekerrürden ibarettir diyor şair. Tarihten ders ve ibret almak gerekiyor. Ders ve ibret almadığımız için de sürekli tekrar ediyor ve kaybeden biz oluyoruz.

Ama hemen belirteyim Türkiye’ye karşı Amerika tarafından başlatılan ekonomik savaşın kazananı Türkiye olacak ve kaybeden de Amerika olacaktır. Bu tespiti rast gele yapmadım. 43 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik birikimim ile geçmişte neler yaşandığını, bugün neler yaşadığımızı ve gelecekte de neler yaşanacağını analiz etmeye çalışıyorum.

AMERİKA VE İSLAM DÜNYASI

Amerika yıllarca Ortadoğu başta olmak üzere İslam dünyasını hep kullandı. Rusya ile arasındaki soğuk savaşı bahane ederek bir yeşil kuşak projesi ortaya koydu. Kominizim İslam dünyasını yutacak diye kandırıp, İslam dünyasını hep sömürdü.

O kadar çok Amerika propagandası yapıldı ki, Amerika olmasa İslam dünyası komünizm kuşatması altına girecek safsataları ile ülkeleri istediği gibi dizayn etti, ihtilaller yaptı, darbelerin başrolünde oynadı. Türkiye’de de yaşanan bunlardı.

Türkiye’de son 10 yılda yaşanan birçok toplumsal olayın arka planında Amerika var. Artık Türkiye kabına sığmıyor, ne olup bittiğini çok iyi biliyor, her 10 yılda bir darbeler, ihtilaller yapan Amerika 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk halkından yediği Osmanlı tokadı ile kıçının üzerine oturdu. Darbeyi başaramayan Amerika, ekonomik savaş başlattı.

ABD’NİN AMBARGOLARINI UNUTMADIK

Türkiye 1950’li yıllarda Kore savaşına katılarak şehit olan birçok Mehmetçik sayesinde Nato’ya girmişti. Türkiye NATO’ya girdikten sonra Amerikan derin devleti Türkiye’nin birçok kurumuna sızmış, algı operasyonları, darbelerle Türkiye’de istediğini yapmış, Başbakan ve bakanlar astırarak siyasi cinayetlere ortak olmuştur.

Amerika bunlarla da yetinmemiş, Kıbrıs’ta Rum zulmü altında inleyen Müslüman Türk halkının kurtarılmasına Kıbrıs Barış Harekatı’na da karşı çıkarak, ambargo uygulamış Türkiye’yi büyük sıkıntıya sokmuştu. Amerikan ambargosuna rağmen Türkiye Kıbrıs’a barış harekâtı yapmış, adaya huzur ve barış getirmişti.

1980 darbesi Amerika’nın ürünüydü. Sağ-sol olayları bahane edilerek binlerce gencimiz terör olaylarında şehit olmuş, 80 darbesinden sonra PKK terörü azmış, arkasında Amerika’nın olduğu 28 Şubat darbesiyle devletle millet karşı karşıya getirilmişti. İstikrarsız, ekonomik kargaşa Türkiye’yi esir almıştı. Bu yaşananları bugün birçok insan biliyor ve unutmadı. Hele 15 Temmuz darbe girişimi hiç unutulmayacak. Bugünlerde Amerika’nın başlattığı ekonomi savaşı ise aklımızdan çıkartmayacağız. Ekonomi de son günlerde yaşananlar başka zaman yaşansaydı birçok olay olurdu. Bugün insanımız devletimize güveniyor, olan biteni çok iyi anlıyor.

EKONOMİK SAVAŞI NASIL KAZANACAĞIZ?

Birinci dünya harbi Osmanlı’nın savaşı kaybetmesinin en önemli nedeni dost ve müttefik olarak bildiğimiz bugün ki Amerika’nın ağababası İngilizlerin parasını ödeyerek satın aldığımız iki gemiyi vermemeleridir. Birinci dünya harbinden sonra Kurtuluş savaşı başlatan bu halk milli birlik ve beraberlik içerisinde İngilizlere-Batı’ya ve yedi düvele rağmen kurtuluş savaşını kazanmış, Osmanlı’nın küllerinden büyük bir devlet kurmuşlardı. Türkiye Cumhuriyeti devlet-millet iş birliği içerisinde Kuva-i milliye ruhu ile Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir Paşa başta olmak üzere çok değerli komutanlar din adamları, kadınıyla, erkeğiyle el ele verip, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurup, 29 Ekim 1923’te tüm dünyaya ilan ettikten sonra ekonomik kalkınma seferberliği başlatıp milli sanayi, milli sanayi, hamleleri başlatılıp çok kısa sürede güçlü devlet haline gelmiştir.

Bugünde ekonomik savaşına karşılık milli kurtuluş seferberliği başlatmalıyız. Öncelikle devlet ve millet olarak tasarruf önlemleri alıp, lüks ve fuzuli harcamaları bir kenara bırakarak, üretime ve istihdama önem vermeliyiz. İthalat çılgınlığına son verilmeli, başta devlet olmak üzere tasarruf tedbirleri harekete geçmelidir.

Devletin başlatacağı her alandaki tasarruf, millete örnek olacak, birlik ve beraberlik içerisinde bu savaştan kurtulacaktır. Başta sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devleti yönetenlerin Amerika’ya açık açık meydan okuyarak yeni müttefikler ararız sözü seçilerek söylenmiş çok önemli bir sözdür. Türkiye Avrasya coğrafyasına açılmakta tarihi İpek yolu canlandırılmakta, dünyanın enerji üssü ve merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Türkiye eski Türkiye değil. Olup bitenler çok iyi anlaşılıyor. Amerika’nın saldırganlığı bu savaşı kaybedeceğini bilmesinden dolayı gelmekte. Yeter ki biz milli ekonomi seferberliği başlatıp, yerli üretim, tasarrufa önem verip ve lüks harcamaları durduralım. Ben bunun yapılacağını inanıyorum, moralimizi hiç bozmayalım. Gelecek asrın Türk-İslam aslı olacağına inanıyorum. Allah cc. Dolar uğruna Müslüman kanı döken Amerika gibi zalimlere fırsat vermesin.