AFAD Afet Eğitimlerini Sürdürüyor

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü afet eğitimlerini arttırarak sürdürüyor. "Afete Hazır Türkiye" Projesi kapsamında 2 haftalık süre zarfında İlimizdeki 5 okulda, 6 kurumda ve 3 işletmede verilen eğitimlerle 1578 kişi daha afet bilinci farkındalığına erişmiş oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Kocaeli AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, afetler öncesindeki hazırlık çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturan eğitimlerin aralıksız devam ettirildiğini, eğitim taleplerine yetişmekte zorlanıldığını, bu durumun kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Eğitim konularının eğitim alan gruplara göre farklılıklar arz edebildiğini, genel anlamda temel afet bilinci, hafif arama kurtarma, yangın, ipler düğümler, sedye ile yaralı taşıma ve sivil savunma konularına yoğunlaşıldığını ifade eden Selim Biçer, ayrıca tahliye ve yangın tatbikatları da yaptırıldığını vurguladı.

Biçer’in verdiği bilgiye göre son 2 haftalık sürede;

Okullarda…

Gebze Minik Eller Kreş ve Gündüz Bakımevinde 102,

Başiskele İbni Sina Bilgievinde 36,

Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesinde 85,

Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesinde tahliye tatbikatıyla birlikte 676,

Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulunda 126 öğrenci afet eğitimi aldı.

Kamu kurumu ve işletmelerde…

Derince Sosyal Hizmet Merkezinde 14,

İzmit Semiha Ayverdi Öğrenci Yurdunda 96,

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 20,

Gölcük Huzurevinde 55,

Suadiye Cemal Doğan Rehabilitasyon Merkezinde 90,

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde 11,

Uzmar Gemide 16,

Çelik Halatta tatbikatla birlikte 204,

Gebze İmaj Ambalajda 47 kişi/çalışan bu eğitimlerde istifade etmiş oldu.



