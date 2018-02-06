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AFAD İl Müdürlüğü ile GTÜ işbirliği

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul’un Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ü ziyaret etmesiyle başlayan işbirliği süreci, kurum uzman ekiplerinin işbirliği başlıklarında yol haritası belirlemek üzere yaptıkları toplantıyla devam ettirildi.

AFAD İl Müdürlüğü ile GTÜ işbirliği

06 Şubat 2018 Salı 11:01

Gebze Teknik Üniversitesinde gerçekleşen toplantıya Kocaeli AFAD Şube Müdürleri Selim Biçer, Ümit Çiğdem ve şefler katılırken, Üniversite adına Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Hamit Yıldırım ve ekibi katıldı.

İşbirliği Başlıkları…

İlk olarak 1-7 Mart Deprem Haftasında Gebze Tekinik Üniversitesinde yapılacak farkındalık etkinlikleri bağlamında 7 Mart Çarşamba günü Deprem Bilgilendirme Çalıştayı düzenlenmesinin ve AFAD standı ile tanıtım organizesinin konuşulduğu toplantıda, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde bir gönüllü arama kurtarma ekibi kurulması üzerinde duruldu. Ekibin oluşturulması sonrasında gerekli eğitimlerin Kocaeli AFAD tarafından verileceği ifade edildi.

Toplantıda, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan Savunma Enstitüsünün branş ilgisi bağlamında KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) konusunda da çalışacak olması dolayısıyla Kocaeli AFAD’ın ana çözüm ortağı sorumluluğunu üstlendiği KBRN hizmet grubu operasyon planında Üniversitenin de dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Hazırlık aşamasında bulunan Hasar Tespit ve Erken Uyarı Sistemine ilişkin projelerin de ele alındığı toplantıda, Kocaeli AFAD personeline sunulacak yüksek lisans imkanları da detaylı şekilde değerlendirildi.

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