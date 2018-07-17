Ağaçlar Sulama Çalışmasıyla Büyüyor

Doğaya ve yeşil alanlara önem veren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’ndeki boş alanlara ağaç dikiyor ve var olan yeşil alanların bakımına özen gösteriyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Kocaeli genelindeki 169 bölgede, sulanmaya ihtiyacı olan 1 milyon 607 bin ağacın sulamasını düzenli aralıklarla yapıyor. Park ve bahçeler, cadde ve sokakların yanı sıra, boş arazilerde yapılan ağaç sulamalarıyla yeşil örtünün canlı kalması sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’nde, 2018 yılında Haziran ayı itibariyle 189 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi.

15 ARAZÖZLE 169 BÖLGEDE SULAMA

Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yapılan sulamalar 15 adet arazöz aracıyla yapılıyor. 169 bölgede gerçekleşen sulamalarda 1 milyon 607 bin ağacın sulaması düzenli bir şekilde yapılıyor. Çalışmalar kapsamında yakın dönemde dikilen 700 bin ağaç ise iki haftada bir sulanıyor.

HER AĞACA 20 LİTRE SU

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri yeşilin korunması için özenli bir çalışma yürütüyor. 1 milyon 607 bin ağacın tek tek sulamasını yapan ekipler, arazözlerle her ağaca 20 litre su veriyor.