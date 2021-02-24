Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Pertev Paşa Caddesi üzerinde bulunan sokak köpekleri tasmalı bir kediye saldırdı. Köpeklerden kurtulmak için kaçan kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı. Kedinin ve sahibinin imdadına Büyükşehir İtfaiye ekipleri yetişti.

AĞAÇTA MAHSUR KALDI

Sahibinden kaçarak sokağa çıkan kedi öğlen saatlerinde İzmit Pertev Paşa Caddesi üzerinde bulunan sokak köpekleriyle karşılaştı. Köpeklerden korkan kedi kaçarak Yeni Cuma Camii yanında bulunan ağaca tırmandı. Ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti.

İTFAİYE KURTARDI, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Vatandaşların ihbarının ardından bölgeye sepetli itfaiye aracı gönderildi. İtfaiye ekipleri, ağaçta mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. Yardımlarından dolayı itfaiye ekipleri teşekkür eden vatandaş, ‘Kocaeli Büyükşehir itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek kedimizi kurtardı. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum’ dedi.



















