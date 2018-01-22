Aile Danışmanlık Merkezi Ailelerin Yanında

Gebzeli ailelerin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek, bireylerin aile içi ilişkileri, toplumsal yaşama uyumları ve ailenin her türlü işlevinin yerine getirilmesiyle ilgili sorunların önlenmesi ve çözülmesi amacıyla; Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda kurulan Aile Danışma Merkezi’nde 2017 yılında 262 kişiye danışmanlık hizmeti, 1270 kişiye seminer verildi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen Aile Danışmanlık Merkezi’nde 2017 yılı içerisinde; 262 kişiye danışmanlık hizmeti, 1270 kişiye seminer verdi. Aile Danışmanlık Merkezi, Gebzeli ailelerin ve aile bireylerinin; refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla, bireylerin aile içi ilişkileri, toplumsal yaşama uyumları ve ailenin her türlü işlevinin yerine getirilmesiyle ilgili sorunları önleme ve çözme kapasitelerini genişletmek amacıyla ailelere destek olmaya 2017 yılı içerisinde de devam etti.

BİREYSEL VE AİLE TERAPİ

Gebze Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi alanında uzman psikolog kadrosuyla, merkeze başvuran Gebzelilere ücretsiz olarak hizmet veriyor. 2017 yılı içerisinde 262 başvurunun gerçekleştiği Aile Danışmanlık Merkezi’nde; 339’ü aile danışmanlığı ve 1159’u psikoterapi olmak üzere toplam 1558 seans gerçekleştirildi.

MUTLU AİLE GÜZEL GELECEK

Aile Danışmanlık Merkezi’nin uzman kadrosu tarafından ayrıca; okullarda ve kamu kurumlarında ‘Mutlu Aile Güzel Gelecek’ projesi kapsamında ‘Anne Baba Olmak, Evlilikte Saygı ve Sevgi, Boşanma ve Çocuk, Evliliğin İlk Yılları, Hısım ve Akraba Evliliğimiz, Sosyal Medya ve Aile, Bağımlılık, Kadın ve Erkek ve spor Psikolojisi konulu seminerlerle 1270 kişiye ulaştı.

DANIŞNMALIK HİZMETİ

Aile Danışmanlık Merkezi 2018 yılı içerisinde de başvurular doğrultusunda Gebzelilere hizmet vermeyi sürdürecek. Gebzeliler, tamamen ücretsiz olarak faydalandıkları danışmanlık hizmetinden oldukça menün olduklarını ifade ederken bu hizmeti kendiler